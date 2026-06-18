Остання можливість побачити "Катерину" Шевченка: до якого часу працює виставка у Львові

Якщо ви ще не встигли відвідати виставку Тараса Шевченка у Львові, то саме час це зробити. Експозиція, яка відкриває його не лише як поета, а й як талановитого художника, працюватиме лише до кінця червня.

До завершення виставки "ВІН: Тарас Шевченко. Художник" у Zenyk Art Gallery залишилося зовсім мало часу. Експозиція працює до 30 червня 2026 року, тож охочі побачити твори Кобзаря мають останню можливість відвідати виставку.

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Що представлено на виставці?

Zenyk Art Gallerн спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка представила виставку, яка об'єднує 58 живописних і графічних робіт художника різних періодів його життя. Експозиція показує Шевченка не лише як відомого українського поета, а як художника європейського масштабу: академіка офорту, майстра графіки та автора робіт із власною мистецькою мовою.

Виставка Тараса Шевченка / інстаграм zag.gallery

Які роботи можна побачити?

Виставка побудована за тематичними блоками. Тут представлені автопортрети Шевченка, роботи із серії "Живописна Україна", цикл "Блудний син", твори періоду заслання, а також роботи, які розкривають тему Шевченка і світу, академії, його оточення та образ жінки у творчості художника. Усі представлені твори належать до колекції Національного музею Тараса Шевченка.

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Який графік роботи, ціна квитків та адреса?

Zenyk Art Gallery працює за наступним графіком:

вівторок – неділя: 10:00 – 19:00;

понеділок – вихідний.

26 червня (п'ятниця) – працює до 17:30!



Вартість квитків:

загальний квиток – 330 грн;

студентський – 210 грн;

пенсійний – 240 грн;

дитячий (7 – 12 років) – 150 грн;

підлітковий (13 – 17 років) – 210 грн;

для військовослужбовців ЗСУ – 150 грн (УБД – безкоштовно).

Водночас 30 червня у галереї буде безкоштовний вхід, тому цього дня очікується чимало відвідувачів.

Адреса розташування Zenyk Art Gallery: місто Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.