У Каневі на Черкащині, на Тарасовій горі, розташована могила Тараса Шевченка – місце, де поховали великого Кобзаря у 1861 році. Після смерті поета у Санкт-Петербурзі його тіло перевезли в Україну та 22 травня перепоховали біля Канева, як він і заповідав. Сьогодні тут діє державний історичний та природний музей-заповідник "Тарасова гора", який щороку відвідують тисячі людей.

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Що подивитися туристу у Каневі?

Канів – це місто у Черкаській області на березі Дніпра, яке відоме не лише як місце поховання Тараса Шевченка. Тут збереглися історичні пам'ятки, старовинні споруди, а також мальовничі краєвиди долини Дніпра. Поруч розташований музей, присвячений пам'яті поета.

Як розповідає "Україна Інкогніта", у самому центрі Канева можна побачити одну з найстаріших архітектурних пам'яток міста Успенський собор, збудований київським князем Всеволодом у 1144 році. Спочатку він мав назву Георгіївський, а пізніше був переосвячений на собор Успіння Богоматері. Протягом своєї історії храм пережив руйнування та відбудови.

Успенський собор у Каневі / колаж 24 Каналу, фото Романа Маленкова

Поруч із собором розташований пам'ятник Святому Макарію. У 1678 році під час оборони собору від турецько-татарської армії загинув архімандрит Макарій Токаревський, якого згодом було канонізовано як мученика. Ще одна цікава будівля Канева – це колишнє Василіанське училище.

Нині у цій споруді працює Музей народного декоративного мистецтва. Окрім історичних місць, Канів приваблює природою. Особливої краси місту додає Дніпро, який біля Канева відкриває мальовничі краєвиди. Навпроти Тарасової гори розташований ландшафтний заказник "Тарасів обрій", створений для охорони краси долини Дніпра.

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Недалеко від Тарасової гори можна побачити Канівський природний заповідник. Його територія охоплює понад дві тисячі гектарів, а головна частина розташована на пагорбах. Він відомий своїми краєвидами: з його пагорбів відкривається вид на Дніпро, водосховище та заліснені вершини Канівських гір.

Ще однією цікавою локацією Канева є комплекс "Авто-ріка" – сучасна споруда, яка поєднує автовокзал і річковий вокзал. Із місцевого причалу відкривається краєвид на шлюз, водороздільну смугу та Дніпро, розповідає Tripmydream.ua.

Річковий вокзал / фото Управління економічного розвитку Канева

Поруч розташована паркова зона на набережній, де відвідувачі можуть побачити арт-об'єкт "Я люблю Канів" та фонтан біля входу в парк. Місцем для відпочинку та фото стане арт-об'єкт "Місце побачень над Дніпром", який розташований у парковій зоні.

Для спокійної прогулянки містом варто завітати до парку на набережній. Тут можна пройтися доріжкою, посидіти на лавці та помилуватися краєвидами Дніпра.

Парк на набережній / фото Управління економічного розвитку Канева

Також у Каневі є Шевченкова алея, яка проходить уздовж Дніпра. Головна особливість локації – це понад 20 скульптур, створених за мотивами творів Тараса Шевченка. Вони доповнюють природний ландшафт біля підніжжя канівських круч.