До завершення виставки "ВІН: Тарас Шевченко. Художник" у Zenyk Art Gallery залишилося зовсім мало часу. Експозиція працює до 30 червня 2026 року, тож охочі побачити твори Кобзаря мають останню можливість відвідати виставку.
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Що представлено на виставці?
Zenyk Art Gallerн спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка представила виставку, яка об'єднує 58 живописних і графічних робіт художника різних періодів його життя. Експозиція показує Шевченка не лише як відомого українського поета, а як художника європейського масштабу: академіка офорту, майстра графіки та автора робіт із власною мистецькою мовою.
Виставка Тараса Шевченка / інстаграм zag.galleryЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Які роботи можна побачити?
Виставка побудована за тематичними блоками. Тут представлені автопортрети Шевченка, роботи із серії "Живописна Україна", цикл "Блудний син", твори періоду заслання, а також роботи, які розкривають тему Шевченка і світу, академії, його оточення та образ жінки у творчості художника. Усі представлені твори належать до колекції Національного музею Тараса Шевченка.
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Який графік роботи, ціна квитків та адреса?
Zenyk Art Gallery працює за наступним графіком:
- вівторок – неділя: 10:00 – 19:00;
- понеділок – вихідний.
26 червня (п'ятниця) – працює до 17:30!
Вартість квитків:
- загальний квиток – 330 грн;
- студентський – 210 грн;
- пенсійний – 240 грн;
- дитячий (7 – 12 років) – 150 грн;
- підлітковий (13 – 17 років) – 210 грн;
- для військовослужбовців ЗСУ – 150 грн (УБД – безкоштовно).
Водночас 30 червня у галереї буде безкоштовний вхід, тому цього дня очікується чимало відвідувачів.
Адреса розташування Zenyk Art Gallery: місто Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.