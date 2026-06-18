До завершения выставки "ОН: Тарас Шевченко. Художник" в Zenyk Art Gallery осталось совсем немного времени. Экспозиция работает до 30 июня 2026 года, поэтому у желающих увидеть произведения Кобзаря есть последняя возможность посетить выставку.

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Что представлено на выставке?

Zenyk Art Gallery совместно с Национальным музеем Тараса Шевченка представила выставку, которая объединяет 58 живописных и графических работ художника из разных периодов его жизни. Экспозиция показывает Шевченка не только как известного украинского поэта, но и как художника европейского масштаба: академика офорта, мастера графики и автора работ со своим собственным художественным языком.

Выставка Тараса Шевченка / Instagram zag.gallery

Какие работы можно увидеть?

Выставка построена по тематическим блокам. Здесь представлены автопортреты Шевченка, работы из серии "Живописная Украина", цикл "Блудный сын", произведения периода ссылки, а также работы, раскрывающие тему Шевченка и мира, академии, его окружения и образа женщины в творчестве художника. Все представленные произведения принадлежат коллекции Национального музея Тараса Шевченка.

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Какой график работы, цена билетов и адрес?

Zenyk Art Gallery работает по следующему графику:

вторник – воскресенье: 10:00 – 19:00;

понедельник – выходной.

26 июня (пятница) – работает до 17:30!



Стоимость билетов:

общий билет – 330 грн;

студенческий – 210 грн;

пенсионный – 240 грн;

детский (7 – 12 лет) – 150 грн;

подростковый (13 – 17 лет) – 210 грн;

для военнослужащих ВСУ – 150 грн (УБД – бесплатно).

В то же время 30 июня в галерее будет бесплатный вход, поэтому в этот день ожидается немало посетителей.

Адрес Zenyk Art Gallery: город Львов, улица Шота Руставели, 7.