До завершения выставки "ОН: Тарас Шевченко. Художник" в Zenyk Art Gallery осталось совсем немного времени. Экспозиция работает до 30 июня 2026 года, поэтому у желающих увидеть произведения Кобзаря есть последняя возможность посетить выставку.
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Что представлено на выставке?
Zenyk Art Gallery совместно с Национальным музеем Тараса Шевченка представила выставку, которая объединяет 58 живописных и графических работ художника из разных периодов его жизни. Экспозиция показывает Шевченка не только как известного украинского поэта, но и как художника европейского масштаба: академика офорта, мастера графики и автора работ со своим собственным художественным языком.
Выставка Тараса Шевченка / Instagram zag.galleryВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Какие работы можно увидеть?
Выставка построена по тематическим блокам. Здесь представлены автопортреты Шевченка, работы из серии "Живописная Украина", цикл "Блудный сын", произведения периода ссылки, а также работы, раскрывающие тему Шевченка и мира, академии, его окружения и образа женщины в творчестве художника. Все представленные произведения принадлежат коллекции Национального музея Тараса Шевченка.
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Какой график работы, цена билетов и адрес?
Zenyk Art Gallery работает по следующему графику:
- вторник – воскресенье: 10:00 – 19:00;
- понедельник – выходной.
26 июня (пятница) – работает до 17:30!
Стоимость билетов:
- общий билет – 330 грн;
- студенческий – 210 грн;
- пенсионный – 240 грн;
- детский (7 – 12 лет) – 150 грн;
- подростковый (13 – 17 лет) – 210 грн;
- для военнослужащих ВСУ – 150 грн (УБД – бесплатно).
В то же время 30 июня в галерее будет бесплатный вход, поэтому в этот день ожидается немало посетителей.
Адрес Zenyk Art Gallery: город Львов, улица Шота Руставели, 7.