Уже в эти выходные в парке "Знесиння" художники из Украины и Польши создадут десять художественных объектов из природных материалов, а главной темой мероприятия станет влияние войны на природу, сообщает Львовский городской совет.

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Что известно о фестивале?

Лендарт-фестиваль, который не проводился во Львове восемь лет, состоится 20 и 21 июня в парке "Знесиння". В течение двух дней художники из Украины и Польши будут создавать художественные объекты из природных и переработанных материалов, а также примут участие в дискуссиях и других тематических мероприятиях.

В фестивале примут участие десять художников из Львова, Киева, Винницы и Польши. Среди них: Владимир Кауфман, Наталья Лисовая, Сашко Никитюк, Богдан Локатыр, Маргарита Журунова, Владимир Семкив, Сергей Якунин, Алексей Коношенко, Сергей Радкевич, Павел Ковач, а также организатор люблинского ленд-арт-фестиваля Войтек Янушкевич.

Программа фестиваля / фото Львовского городского совета

Для посетителей подготовлена программа, в которую войдут кураторские экскурсии, панельные дискуссии, мастер-классы и детская зона. Главной темой фестиваля станет влияние войны на природу и осмысление этих изменений через искусство.

В панельных дискуссиях к нам присоединятся биологи, побывавшие на фронте, художники, видевшие прекрасные цветники на фоне обгоревших зданий и разрушенных домов. Об этих контрастах мы будем говорить подробно. В мероприятии примут участие, в частности, ветераны центра UNBROKEN, которые создадут собственный арт-объект,

– отметила заместительница руководителя управления экологии и природных ресурсов ЛГС Оксана Луцко.

По словам одного из участников фестиваля Влодка Кауфмана, сквозной темой мероприятия является вмешательство человека в природную среду. Именно поэтому для логотипа выбрали узор, который оставляет на древесине короед. Часть работ художники будут создавать из предметов, которые ранее были принесены людьми на территорию парка, сочетая их с камнями, ветками, землей и другими природными материалами. Таким образом авторы по-своему интерпретируют тему влияния человека и войны на окружающую среду.

Монтаж всех объектов будет происходить непосредственно во время фестиваля. По завершении мероприятия работы останутся в парке до тех пор, пока на них не повлияют природные факторы. Организаторы также планируют сделать проведение таких фестивалей регулярным и проводить их в разных парках Львова.

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Мероприятие является частью городской программы "Ответственность быть", которую связывают с идеей Львова как кандидата на звание Европейской столицы культуры. В ходе фестиваля состоится символический перформанс, приуроченный к Всемирному дню беженцев, в поддержку внутренне перемещенных лиц, а также благотворительный сбор средств на создание терапевтического парка UNBROKEN.

К реализации фестиваля присоединились культурные, социальные и экологические организации, среди которых Институт стратегии культуры, ОО "Армянская 35", реабилитационный центр Unbroken, РЛП "Знесиння", Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и другие партнеры.