Вилкове через його особливість називають українською Венецією. Щоправда, відомі тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько, що це не коректно. Адже це наше унікальне українське місто. До того ж "ніхто не хоче відвідати копію – усі хочуть побачити оригінал". В інтерв'ю 24 Каналу блогери поділилися своїми враженнями з мандрівки, а ще – розвінчали популярний міф.

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Чи справді усе місто розташоване на воді

Вилкове – останній населений пункт на берегах Дунаю перед падіння у Чорне море. Містечко відоме своїми численними каналами, які мешканці називають єриками. Водні шляхи прориті вздовж вулиць, тому човен тут є звичнішим засобом пересування, ніж авто.

У Вилковому понад три тисячі човнів – і це чи не найбільший відсоток в Україні. Цікаво, що назва міста пов'язана з його географічним положенням. Дунай у межах містечка розділений на кілька рукавів-розгалужень, що нагадують вилки.

Мене вразили люди, які зуміли побудувати місто в умовах, абсолютно не призначених для життя. По суті, на болоті збудували вулиці й будинки. Широчезний Дунай дав життя цим людям: він годує їх рибою і забезпечує будівельними матеріалами, адже з очерету, що там росте, будують стіни й дахи. Більше ніде ви не скуштуєте такої смакоти – фруктів, овочів і, звісно, дунаєчки – місцевої рибки,

– сказав Макс Узол.



Макс Узол на човні у Вилковому / Фото, надане 24 Каналу

Щоправда, про Вилкове існує певний міф – начебто усі вулиці розташовані на воді, і люди пересуваються лише човнами. Насправді лише половина міста є "екзотичною".

Зазвичай Вилкове показують не таким, яким воно є насправді, і ми це з'ясували самостійно. Виявляється, половина міста – це звичайні вулиці без води, і лише інша половина є екзотичною, де каналами їздять катери,

– додав блогер.



Оля Манько біля водної вулиці у Вилковому / Фото, надане 24 Каналу

Макс, піджартовуючи, радить усім туристам, які планують відвідати Вилкове, – готуватися до зустрічі з комарами. "Місцеві комарі настільки голодні, що готові з'їсти тебе повністю. До зустрічі з ними потрібно реально готуватися", – додав мандрівник.

Де розташоване Вилкове: карта