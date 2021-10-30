Відверте фото стюардеси у панчохах в кабіні пілотів здивувало мережу

Стюардеса однієї з американських авіакомпаній сфотографувалася в незвичайній позі у кабіні пілотів. Знімок швидко підкорив мережу.

Зробити фото вирішила дівчина під ніком @ms_monikaa_. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщеному в мережі кадрі, стюардеса сидить у кріслі другого пілота, закинувши ногу на панель керування.

Вона одягнена в мереживні панчохи тілесного кольору, чорні туфлі на низькому каблуку. З аксесуарів на ній годинник.



Стюардеса здивувала мережу відвертою світлиною / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Я не є варіантом. Я завжди буду єдиною,

– підписала дівчина фото.

Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:

"Ти і справді єдина!";

"Прекрасні ноги, так гаряче!";

"Відмінні панчохи!";

"Ніхто так не зможе контролювати політ".

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