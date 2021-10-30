Відверте фото стюардеси у панчохах в кабіні пілотів здивувало мережу
Джерело:інстаграм @cabin_crew_beauties
Стюардеса однієї з американських авіакомпаній сфотографувалася в незвичайній позі у кабіні пілотів. Знімок швидко підкорив мережу.
Зробити фото вирішила дівчина під ніком @ms_monikaa_. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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На розміщеному в мережі кадрі, стюардеса сидить у кріслі другого пілота, закинувши ногу на панель керування.
Вона одягнена в мереживні панчохи тілесного кольору, чорні туфлі на низькому каблуку. З аксесуарів на ній годинник.
Стюардеса здивувала мережу відвертою світлиною / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Я не є варіантом. Я завжди буду єдиною,
– підписала дівчина фото.
Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Ти і справді єдина!";
- "Прекрасні ноги, так гаряче!";
- "Відмінні панчохи!";
- "Ніхто так не зможе контролювати політ".
Стюардеси в кабіні пілотів: подібні фото
Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Відзначимо, раніше бортпровідниця під ніком Leliaa залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула.