До 30% за тур: ціни на відпочинок у літньому сезоні 2021 значно зростуть – як заощадити

Джерело:програма "Ранок з Україною"
Деякі країни відкривають свої кордони для українців з певними вимогами. Але цього літнього сезону туристи будуть здивовані цінами турів, які за прогнозами з травня подорожчають на 30%.
Про це розповіла директор одного з туристичних агентств Тетяна Сидоришина. Подорожчання турів вона пояснює тим, що торік туристична галузь зазнала серйозних збитків, та й курортні країни розуміють, що вибір в охочих вирушити у відпустку – обмежений.
Читайте також Де подорожувати весною-2021: популярні маршрути під час COVID-19
Зазначається, що у 2020 році майже мільйон українців відвідали Туреччину, приблизно 750 тисяч – Єгипет, а на третьому місці розташувалися Болгарія та Чорногорія – близько 500 тисяч.
Нині тури в ці країни значно подорожчають. Якщо хочете заощадити, то потрібно бронювати заздалегідь, але в такому випадку ви не будете певні у поверненні коштів або перенесенні дати.
Раннє бронювання, як правило, економить вартість туру. Це факт. Від 10 до 20%, в залежності від готелю, можна заощадити, – зауважила Тетяна.
Однак у такий спосіб необхідно бути точно впевненим про вибір країни, готелі, дати та кількість днів. Експерт зазначила, що не буде можливості щось змінити: кількість ночей, кількість пасажирів, якщо раптом не вийде полетіти. Вам потрібно чітко розуміти умови, якщо буде якесь анулювання чи скасування.
Але і в такому випадку є варіант для виходу – страхування, яке роблять індивідуально, в залежності від вибору туроператора.
Ми обов'язково робимо страхування від невильоту, яке за мінусом франшизи компенсує вартість туру, – додала Сидоришина.
Проте експерти радять не зволікати та летіти у відпустку вже в травні, адже ціни до липня можуть відчутно злетіти.
Згідно з варіантами станом на сьогодні, відпочинок у травні й вже влітку на популярних курортах має таку різницю в цінах:
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.