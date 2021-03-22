До 30% за тур: ціни на відпочинок у літньому сезоні 2021 значно зростуть – як заощадити

Деякі країни відкривають свої кордони для українців з певними вимогами. Але цього літнього сезону туристи будуть здивовані цінами турів, які за прогнозами з травня подорожчають на 30%.

Про це розповіла директор одного з туристичних агентств Тетяна Сидоришина. Подорожчання турів вона пояснює тим, що торік туристична галузь зазнала серйозних збитків, та й курортні країни розуміють, що вибір в охочих вирушити у відпустку – обмежений.

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Зазначається, що у 2020 році майже мільйон українців відвідали Туреччину, приблизно 750 тисяч – Єгипет, а на третьому місці розташувалися Болгарія та Чорногорія – близько 500 тисяч.

Нині тури в ці країни значно подорожчають. Якщо хочете заощадити, то потрібно бронювати заздалегідь, але в такому випадку ви не будете певні у поверненні коштів або перенесенні дати.

Раннє бронювання, як правило, економить вартість туру. Це факт. Від 10 до 20%, в залежності від готелю, можна заощадити, – зауважила Тетяна.

Однак у такий спосіб необхідно бути точно впевненим про вибір країни, готелі, дати та кількість днів. Експерт зазначила, що не буде можливості щось змінити: кількість ночей, кількість пасажирів, якщо раптом не вийде полетіти. Вам потрібно чітко розуміти умови, якщо буде якесь анулювання чи скасування.

Але і в такому випадку є варіант для виходу – страхування, яке роблять індивідуально, в залежності від вибору туроператора.

Ми обов'язково робимо страхування від невильоту, яке за мінусом франшизи компенсує вартість туру, – додала Сидоришина.

Проте експерти радять не зволікати та летіти у відпустку вже в травні, адже ціни до липня можуть відчутно злетіти.

Згідно з варіантами станом на сьогодні, відпочинок у травні й вже влітку на популярних курортах має таку різницю в цінах:

Турецький Кемер чи Аланія в травні обійдеться в 11 – 12 тисяч гривень на двох, а в липні – 16 – 18 тисяч гривень

в травні обійдеться в 11 – 12 тисяч гривень на двох, а в липні – 16 – 18 тисяч гривень Шарм-ель-Шейх у Єгипті на травень коштуватиме 14 – 16 тисяч гривень на двох, а на липень – від 18 до 22 тисяч гривень

на травень коштуватиме 14 – 16 тисяч гривень на двох, а на липень – від 18 до 22 тисяч гривень Болгарія у травні коштує 8 – 9 тисяч гривень, а в липні – від 10 до 12 тисяч гривень

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.