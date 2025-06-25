Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах у 2025 році

Шацькі озера називають "блакитними очима Волині", адже там дуже чиста вода. Це одне з найпопулярніших місць для відпустки в Україні – сюди щороку приїжджають тисячі туристів.

Шацькі озера оточені лісовими масивами, там чистий пісок і гарно облаштовані пляжі в місцях, що відведені для купання. 24 Канал розповідає, скільки коштує доїзд та проживання на озерах Волині, і як загалом там можна провести час.

Зверніть увагу Цю водойму на Вінниччині називають українським Байкалом та "блакитною лагуною"

Відпочинок на Шацьких озерах: ціни у 2025 році

Доїзд

Якщо ви плануєте їхати громадським транспортом, то спочатку треба добратися до Луцька чи Ковеля, а звідти сісти на автобус до Світязя чи іншого прибережного села. Дорога з Луцька до Світязя займає приблизно 4 години і коштує в середньому 350 гривень, а з Ковеля – 2 години і коштує близько 180 гривень.

Перевізники пропонують також прямі рейси з обласних центрів, зокрема:

Київ – Світязь (від 1 110 гривень);

Луцьк – Світязь (від 314 гривень);

Львів – Світязь (від 183 гривень);

Рівне – Світязь (від 350 гривень);

Тернопіль – Світязь (від 234 гривень).

Якщо плануєте доїзд власним авто, то слід вирушати спочатку до Ковеля, далі трасою в бік міста Любомиль до Світязя чи Шацька.

Проживання та харчування

Найбюджетніший варіант житла – оренда кімнати в місцевих жителів. Ціна – 200 гривень з особи. Також у різних загальнодоступних чатах для відпочивальників пропонують:

двоспальні номери на базі відпочинку із користуванням загальною кухнею – 1200 гривень за добу;

двомісні апартаменти в котеджному комплексі з басейном – 2100 гривень за добу.

На велику родину чи компанію друзів можна орендувати окремий будиночок. Це коштуватиме від 3 тисяч гривень за добу.

У вартість харчування не входить, і його не завжди можна замовити окремо. Тому місцеві жителі радять брати їжу із собою.



Пляж на озері Світязь / Фото "Район.in.ua"

Ідеї для розваг та відпочинку

Якщо вам не достатньо просто плавати й засмагати, на Шацьких озерах пропонують риболовлю, катання не велосипедах, плавання на сапах, каяках, човнах і катамаранах і навіть дайвінг.

Також місцеві гіди пропонують цікаві екскурсії, наприклад, озеро Люцимер – озеро Велике Чорне – затока Лука – озеро Світязь.