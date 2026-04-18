У самому серці Ужгорода є неймовірної краси кар'єр: це місце точно варто побачити
- Радванський кар'єр в Ужгороді, утворений 7 мільйонів років тому, є популярним місцем для відпочинку з бірюзовою водою.
- Міська рада планує облаштувати на території кар'єру парк з місцями для відпочинку, а користувачі Google позитивно відгукуються про його красу та чистоту води.
Більшість туристів навіть не знає, що в Ужгороді, недалеко від центру, є красивий Радванський кар'єр з бірюзовою водою. Влітку місцеві приходять сюди, щоб відпочити від міського галасу та освіжитися у спекотну погоду.
Ужгород – це не тільки алея сакур, замок та річка Уж. До всього цього тут ще є красивий кар'єр, на березі якого можна зробити атмосферний пікнік, а влітку – охолодитися у воді. Про Радванський кар'єр (інша його назва – Старий кар'єр) розповідає Fun Time.
Що відомо про Радванський кар'єр в Ужгороді?
Вулканічна висота, у якій сьогодні є кар'єр, утворилася ще 7 мільйонів років тому, коли формувалися сучасні гірські хребти. Колись тут добували матеріали для будівництва доріг та залізничних насипів. Є легенда, що кар'єр заповнився водою всього за добу. Під час робіт працівники нібито дісталися до водоносного горизонту, потужностей для викачування води було недостатньо і вся техніка дуже швидко опинилася під водою.
Сьогодні на місці колишнього індустріального об'єкта виникла справжня міська оаза. Хоч офіційно у кар'єрі купатися не дозволено, і тут іноді знаходять потопельників, та це не зупиняє місцевих. Дуже чиста бірюзова вода так і манить людей у спекотні дні. Довкола водойми є обриви для стрибків у воду, мальовнича природа і техногенний пейзаж.
Де розташований Радванський кар'єр: карта
Зверніть увагу! Як пише Суспільне, на території Радванського кар'єру планують облаштувати парк. Міська рада вже затвердила детальний план змін території. Тут створять місця для відпочинку і, можливо, встановлять басейни.
Що туристи розповідають про Радванський кар'єр?
У Google користувачі залишили багато позитивних відгуків про Радванський кар'єр. Вони писали, що це красиве та атмосферне місце, а у воді приємно купатися.
- "Є і глибокі, і неглибокі місця – кожен знайде щось для себе. Природа навколо захоплює! Єдиний мінус – дорога туди. Якщо йдеш вперше, можна трохи заблудитись, бо дорога до кар'єру – це колія та ліс".
- "Особливо приємно вразило те, що вода не тільки прозора, а й надзвичайно чиста, що не часто зустрінеш у популярних місцях для купання. Атмосфера там спокійна, затишна, ідеальна для того, щоб втекти від міського шуму".
Часті питання
Що таке Радванський кар'єр і яке його історичне значення?
Радванський кар'єр – це вулканічна висота в Ужгороді, яка утворилася 7 мільйонів років тому. Колись тут видобували матеріали для будівництва доріг та залізничних насипів.
Чому Радванський кар'єр вважається популярним місцем для відпочинку?
Радванський кар'єр приваблює людей своєю чистою бірюзовою водою та мальовничою природою. Хоч купатися офіційно не дозволено, місцеві жителі часто відвідують це місце для відпочинку в спекотні дні.
Які плани щодо майбутнього розвитку території Радванського кар'єру?
На території Радванського кар'єру планують облаштувати парк з місцями для відпочинку. Можливо, також будуть встановлені басейни – міська рада вже затвердила відповідний план змін.