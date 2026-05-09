У цей курорт Італії поміж гір та моря можна долетіти за ціною "Інтерсіті" до Києва
- Пескара, між горами Абруццо і Адріатичним морем, відома своїми 16 кілометрами піщаних пляжів і доступними морепродуктами.
- Подорож до Пескари з польського Кракова коштує приблизно 2 164 гривні, що порівняно з ціною поїздки "Інтерсіті" між Львовом і Києвом.
Між горами Абруццо та Адріатичним морем лежить Пескара – місто, яке не може вразити культовими пам'ятками, але легко закохує у пейзажі довкола. Пескара чудово підійде для лінивого пляжного відпочинку, адже пляжі тут простягаються аж на 20 кілометрів.
Поки популярні курорти страждають від надмірного туризму, у Європі залишаються місця, про які туристи нічого не знають. Одним з них і є Пескара. Детальніше про це місто і чому його варто побачити розповідає 24 Канал.
Що відомо про місто Пескара в Італії?
Пескара зовсім не схожа на популярні італійські міста – тут нема вузьких середньовічних вуличок та визначних пам'яток на кожному кроці. Це сучасне і живе місто з набережною і великою кількістю ресторанів на кафе. Колись це було звичайне рибальське селище, яке з часом перетворилося на торгівельний порт.
Як пише Lonely Planet, під час Другої світової війни Пескара була майже повністю знищена у результаті бомбардувань, а значна частина місцевого населення залишилася без даху над головою. Однак місто пережило цю травму і з часом відновилося.
Де розташоване місто Пескара: карта
Що туристам побачити у Пескарі?
Основне, чим славиться Пескара, це 16 кілометрами піщаних пляжів, а тому це місто є ідеальною локацією для пляжного відпочинку з дітьми. Захід у море пологий, є багато безкоштовних пляжів, а також платних зі шезлонгами і парасольками.
Обов'язково у Пескарі треба досхочу наїстися морепродуктів, адже їх готують у більшості закладів, а ціни досить доступні.
Крім того, тут все ж таки є декілька культурних локацій, які можуть зацікавити туристів:
- Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio – музей у будинку, де народився поет Габріеле д'Аннунціо. Тут зберігаються старовинні меблі і предмети, які належали поету;
- Понте-дель-Маре – один з найкрасивіших сучасних мостів Італії, який був збудований у 2009 році;
- Museo delle Genti d'Abruzzo – етнографічний музей.
Узбережжя Пескари / Фото Depositphotos
Чому варто спланувати подорож у Пескару найближчим часом?
Справжньою причиною, чому вам варто побачити це італійське місто, є дешеві квитки на літак. За даними kiwi.com, переліт з польського Кракова у Пескару 15 травня і 22 травня назад коштуватиме 2 164 гривні. У червні теж є дешеві авіаквитки, але не на всі дати.
Якщо не враховувати добирання у Польщу, то Пескару можна побачити за ціною поїздки зі Львова до Києва і назад першим класом потяга "Інтерсіті". Для мандрівників, які люблять бюджетні подорожі, це ідеальний варіант.
Скільки коштують квитки з Кракова у Пескару і назад / Скриншот з kiwi.com
Які ще цікаві місця побачити у світі?
Любителям небанальних напрямків сподобається курортне місто Барі, що в італійському регіоні Апулія. Тут мало туристів-іноземців, але багато італійців, які приїхали, щоб відпочити на пляжі. Або ж можна відправитися у Тропеа – одне з наймодніших міст Європи для відпочинку цього літа.
Ну, а якщо хочеться чогось більш оригінального, то раніше ми розповідали про 5 віддалених країн, які туристи помилково вважають небезпечними. Насправді тут іноземці можуть бути абсолютно впевнені у своїй безпеці – адже навіть у деяких столицях Європи для них є більше загроз.
Часті питання
