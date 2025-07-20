В Одесі офіційно відкрилося понад 10 пляжів для відпочинку. Які пляжі підходять відпочинку та фотографій для вашого інстаграму – розповідає 24 Канал.

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Який пляж обрати для відпочинку в Одесі?

Кожен, хто бодай раз був у Криму, оцінить одеський пляж "Скелі". На цій локації відпочивальників чекає м'який пісочок та скелі, які стирчать з берега та води.

Особливою перевагою цього пляжу є відсутність натовпу туристів. Особливо красиво на "Скелях" спостерігати за тим, як над Чорним море заходить сонце.



Пляж "Скелі" / Фото Олег Шендерюк

"Скелі" розташовують неподалік пляжу Ланжерон.

Інша локація для красивих фотографій в інстаграм – Карантинний мол.

Це не пляж, однак кожен, хто приїхав в Одесу, повинен пройтися по бетонному "рифу" та зробити фото поряд з легендарним Воронцовським маяком.



Карантинний мол / Фото з мережі

Потрібно бути готовим, що на цій локації чимало туристів, а дістатися до маяка можна тільки за умови екскурсії.

Одним з найкрасивіших пляжів Одеси є "Лагуна", який гарантує мальовничі краєвиди на море та скелі.

На пляжі було встановлене скельне люстерко, тому туристи можуть зробити красиву світлину для інстаграму.



Пляж "Лагуна" / Фото Карина Кириченко

Дістатися локації орієнтуючись на зупинку "Французький бульвар" та спуститися вздовж Санаторного провулку.

Важливо. Через російську агресію в Одесі безпекова ситуація залишається напруженою. Важливо відвідувати тільки дозволені пляжі, а на диких локаціях бути обережним і не торкатися незнайомих предметів.