Українська блогерка поділилася деталями відпочинку на райських Мальдівах: ціни та умови

Через пандемію коронавірусу цієї зими одним з найпопулярніших напрямів відпочинку стали Мальдіви. Втім, ціна подорожі влаштує не всіх.

Джерело: інстаграм Марини Манюненко

Про відпочинок на цьому фешенебельному курорті розповіла українська блогер Марина Манюненко, яка вирушила туди зі своїм чоловіком.

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Вона пише, що переліт з Києва до столиці Мальдів – Мале займає близько 9,5 годин, потім ще 45 хвилин на гідролітаку до вибраного острова. Різниця в часі з Києвом становить +3 години з Мале і +1 година з островом. За словами блогерки, вартість відпочинку далеко недемократична.

До останнього не хотіла оголошувати вартість (тому що багато неадекватів, які люблять лізти у чужу кишеню), але це питання просто ТОП, і я розумію, що багатьом теж хочеться прицінитися, і орієнтуватися в цінах. Наша путівка на двох обійшлася близько 230 тисяч гривень. Є готелі дешевше, є дорожче. У нас all inclusive на їжу, напої, алкоголь, – розповіла Марина.

Температура на Мальдівах цілий рік практично однакова – від +27 до +30 градусів. Температура океану так само майже весь рік незмінна: від +27 до +29 градусів.



Українська блогерка Марина Манюненко на Мальдівах / Фото: @marina__ricci

Також вона зауважила, що цього року туристам необхідно пройти тест на COVID-19, не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Блогерка не рекомендує летіти на курорт з дітьми. За її словами, це більш романтичний відпочинок, який підходить парам.

Я б не ризикнула. Це більше романтичний відпочинок для двох. І дітям, швидше за все, було б нудно. Плюс тривалий переліт з дітьми, – зазначила Марина.

Нагадаємо, раніше ми писали 14 корисних порад тим, хто летить на Мальдіви.