Що заборонено носити туристам на "райських" островах – Мальдівах

Мальдіви відомі як одне з найкращих місць у світі для відпочинку: тропічні острови, безкрайня блакитна вода та розкішні бунгало на піщаних пляжах. Але чи знаєте ви, що дещо тут заборонено?

Оскільки Мальдіви – ісламська країна, необхідно дотримуватися правил, які стосуються вашого вбрання. Також варто враховувати місцеві традиції, коли відвідуєте некурортні місця.

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Більшість районів країни суворо забороняють носіння відкритих жіночих купальників, а також відвертого вбрання. Порушення законів може призвести навіть до тюремного ув'язнення.

Слід зазначити те, що на всій території Мальдів заборонено нудизм і засмагання топлес. Це правило поширюється у тому числі й на курортні острови.

Мальдіви – держава в Південній Азії. Розташована на групі атолів в Аравійському морі Індійського океану. На території країни налічується 1 196 коралових островів та піщаних мілин, які згруповано у 26 атолів. Лише 202 з них населені. Мальдіви вважаються найбільшою у світі "кораловою" державою.

Нагадаємо, раніше Мальдіви увійшли до списку туристичних місць, які можуть зникнути під впливом природних стихій. За прогнозом, до кінця століття більш як три чверті острівної країни опиниться під водою.