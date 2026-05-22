Про пляжі, курорти і ціни: усе, що треба знати туристам, які вперше їдуть в Хорватію

Хорватія – це одна з найпопулярніших і найкрасивіших країн Європи для пляжного відпочинку. Тут є все – міста зі стародавньою архітектурою, кришталево чисте море, пляжі, оточені сосновими лісами та зручна інфраструктура. Однак тим тих, хто вперше збирається у цю країну, важливо знати кілька нюансів, щоб відпочинок точно вдався.

Перша поїздка у Хорватію може здивувати багатьма нюансами: від кам'янистих пляжів і платних лежаків до особливостей місцевого транспорту та цін у туристичних містах. Щоб відпустка не перетворилася на суцільні сюрпризи, мандрівникам варто дещо знати про Хорватію. Українка, яка живе у Хорватії і веде свій блог у тіктоці під ніком @helga_pesh, поділилася важливою інформацією про країну.

Як обрати місто для відпочинку у Хорватії?

Вибір міста повністю залежить від того, чого ви очікуєте від подорожі – лінивого відпочинку на пляжі, прогулянок чи поїздок між містами й островами. Розповімо найважливіше, що треба знати про популярні міста Хорватії.

Спліт – це про баланс пляжного і міського відпочинку. Вдень тут можна засмагати на пляжі і купатися в морі, а ввечері гуляти вузькими вуличками Старого міста, яке є спадщиною ЮНЕСКО. Крім того, зі Спліта зручно їздити в одноденні мандрівки на острови. Це чудовий варіант для молодих компаній і пар, які хочуть поєднати активний і лінивий відпочинок.

Дубровнік – це неймовірно красиве історичне місто. Однак пляжі біля нього здебільшого кам'янисті, ціни завищені, а туристів у пік сезону дуже багато. Сюди краще приїхати на один день, щоб просто прогулятися біля старих мурів.

Задар – це також історичне місто, а до хороших пляжів тут трохи далеко. Задар теж є зручним хабом для подорожей островами.

Макарська Рів'єра – ідеальна локація для лінивого пляжного відпочинку. Тут є чисті пляжі, які оточені сосновними лісами, та Національний парк Біоково.

Шибеник – тут красиве старе місто, але до пляжів йти далеко. Поруч є Національний парк Крка з мальовничими водоспадами.



Коли найкращий час їхати у Хорватію?

Травень – червень – комфортна погода, бо ще нема спеки. Туристів менше, ніж в середині літа.

– комфортна погода, бо ще нема спеки. Туристів менше, ніж в середині літа. Липень – серпень – пік пляжного сезону. Ціни на проживання зростають, а відпочивальників на пляжах найбільше.

– пік пляжного сезону. Ціни на проживання зростають, а відпочивальників на пляжах найбільше. Вересень – ідеальний баланс погоди та цін.

Як подорожувати Хорватією?

Між містами їздять автобуси, але їхній графік варто перевіряти заздалегідь. Найзручніше орендувати автомобіль, адже так ви зможете бути максимально гнучкими і побачити найбільше місць. Однак і тут є нюанс – парковки в центрі міст здебільшого платні і мають обмеження по місцях. Тож, ймовірно, доведеться трохи покататися вулицями у пошуках вільного місця, або ж залишити автівку трохи далі.

Автомагістралі у Хорватії платні – потрібно взяти квиток на в'їзді і оплатити на виїзді. Оплата залежить від відстані. Наприклад, якщо їхати з Загребу у Спліт треба заплатити близько 25 – 30 євро. Заправляти автомобіль вигідніше у місті, бо ціни на пальне в АЗС при трасі дорожчі.

Для тих, хто хоче відвідувати острови, важливо знати, що пороми і катамарани пливуть лише до найближчих островів. Тому не всіх островів можна дістатися з одного міста. Поромом буде дешевше, але й довше по часу.

Які ще важливі нюанси треба знати про Хорватію?

Валюта у Хорватії – євро. Хоч тут майже всюди можна розрахуватися карткою, та варто мати трохи готівки про всяк випадок.

Деякі туристи роблять серйозну помилку, коли їдуть в Хорватію у пік сезону і вважають, що забронюють житло на місці. Так робити точно не варто, адже усі хороші варіанти бронюють заздалегідь.

Ну й останнє – більшість пляжів у Хорватії галькові. Якщо ви розраховуєте на м'який білосніжний пісок, то можете розчаруватися, адже піщані пляжі потрібно пошукати. Але зате тут всюди є туалети, душі та можливість орендувати шезлонг або ж безкоштовно лежати на своєму рушнику.