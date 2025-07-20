Острів Антипарос, який розташований за 51 кілометр на південний захід від Міконосу, є прихованою перлиною в Егейському морі, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Куди поїхати на відпочинок у Греції?

З бірюзово-блакитними водами, стародавніми печерами, жвавими барами та місцевою кухнею, Антипарос пропонує всю чарівність популярних грецьких гарячих точок.

Влітку на острові середня температура повітря +30 градусів, а традиційні грецькі гіроси коштують всього 4 євро. Дехто каже, що цей острів у Греції набагато кращий за своїх знаменитих сусідів.

Оглядачка газети Metro Ліллі-Роуз Ленга-Крома описала свій досвід відвідування острова з обмеженим бюджетом у 150 євро.



Острів Антипарос / Фото Pexels

Пороми з сусіднього острова Парос коштують лише 1,50 євро, а такі готелі, як сімейний Kastro House, з вікон якого відкривається вид на венеціанський замок 15 століття, пропонують проживання від 70 євро за ніч.

Від сніданків зі смузі за 3 євро в Blender до щоденних відвідин гриль-бару To Ntopio з гіросами за 4 євро – Лілі-Роуз була вражена як якістю, так і доступністю їжі на Антипаросі.

У тавернах, таких як Klimataria, подають щедрі порції традиційних страв, включаючи мусаку, долмаде і морепродукти, приготовані на грилі. На десерт мандрівник рекомендує морозиво Vicky's Ice Cream, яке має 40 смаків.

Більшість туристів на острові зупиняються в невеликих готелях або сімейних будинках, що допомагає зберегти спільноту та гостинність.

Острів Антипарос на карті

Антипарос пропонує відвідувачам різноманітні розваги: від вивчення печери Антипарос, відпочинку на пляжах Агіос Георгіос або Сорос до морських прогулянок навколо острова.

У Хора, головному місті острова, на вулицях стоять плантації бугенвілій і милі магазини, де різні торговці пропонують місцеві продукти, ювелірні прикраси ручної роботи та інші вироби від місцевих майстрів.