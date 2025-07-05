Не у всіх селах поблизу Дністра розвинений туризм, і не всюди пропонують житло відпочивальникам. 24 Канал розповідає про два села, де можна легко організувати відпочинок.

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Врублівці



Готельний комплекс у Врублівцях / Фото "Бузок"

Це село розташоване за 15 – 17 кілометрів від міста Кам'янець-Подільський. А точніше – біля річки Тернава, що є лівою притокою Дністра.

Клімат у цьому селі особливий, із швидким літом у так званому поясі "тепле Поділля". Тут весна настає на 2 тижні раніше ніж на суміжних територіях.

У Врублівцях є великий готельно-ресторанний комплекс, що розташований одразу біля берега Тернави. Там пропонують проживання, харчування, є басейн і пляжна зона. За додаткову плату можна відвідувати фітнес-залу, купатися в чані, орендувати альтанку, а також поплавати річкою на катерах і катамаранах.

Вартість двомісного номера стартує від 1800 гривень. У вартість входить сніданок. Щоправда, бронювати відпочинок треба завчасно, адже попит великий.

Колодіївка



Відпочинок на пляжі в Колодіївці / Фото GoldFishNet

Це село розташоване по один бік – біля річки Студениця, що впадає в Дністер, а по другий бік — поруч з Бакотською затокою. Клімат тут так само належить до зони "теплого Поділля", де літо настає швидше. Відстань від Камʼянець-Подільського – 33 кілометри.

Завдяки пологому берегу тут є декілька пляжів для відпочинку. І вибір місць проживання ширший, ніж у Врублівцях. Тут діють бази відпочинку та різні садиби, які здають в оренду.

Будиночки в місцевих мешканців можна орендувати за 1500 – 2000 гривень за добу. Також у селі є парк-готель з різним спектром послуг: проживання з харчуванням, басейн, спа-центр, водні атракціони, наметове містечко тощо.

Ціна за двомісне помешкання стартує від 4000 – 4200 тисяч за добу по буднях та від 4500 – 4700 гривень – на вихідні. У вартість входить триразове харчування, користування двома басейнами та спа-центром.