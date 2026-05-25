Хорватія або Чорногорія: який напрямок справді кращий для відпочинку біля моря
Коли ви обираєте країну для відпочинку, важливо одразу визначити, що для вас у пріоритеті: пляжний релакс біля моря чи активне дослідження пам'яток та нових локацій. Саме від цього залежить, чи стане відпустка справді вдалою та відповідною вашим очікуванням.
Українська тревел-блогерка julia.berkuta поділилася власним досвідом відпочинку у Хорватії та Чорногорії та розповіла, який із напрямків, на її думку, є кращим для пляжного відпочинку.
Що краще обрати для пляжного відпочинку: Хорватію або Чорногорію?
Юлія відвідувала обидві країни багато разів, а в Чорногорії навіть жила певний час. Проте для себе вона більше не розглядає Чорногорію як оптимальний варіант саме для пляжного відпочинку. Вона зазначає, що Хорватія виграє за рівнем чистоти, доглянутості та загальної атмосфери.
Яка країна більше підходить для пляжного відпочинку / інстаграм julia.berkuta
Зокрема, там, на її думку, кращі пляжі та чистіше море, а курортні зони виглядають більш впорядкованими і спокійними. Окремо блогерка звертає увагу і на "людський фактор": у Хорватії більш стримана та чемна аудиторія відпочивальників, а російська мова майже не звучить. Водночас Чорногорію вона описує як більш колоритний та мальовничий напрямок із великою кількістю природних локацій і пам'яток.
Однак враження від відпочинку псує рівень сервісу та організації, який вона оцінює як нижчий. Також вона відзначає, що при схожому рівні цін із Хорватією це впливає на загальний комфорт подорожі.
Найкращі пляжі Хорватії для відпочинку
Платформа TripAdvisor склала рейтинг найпопулярніших пляжів у Хорватії за відгуками мандрівників. Нижче добірка локацій, які найчастіше отримують високі оцінки туристів.
- Пляж Zlatni Rat (Бол, острів Брач): один із найвідоміших пляжів Хорватії, який часто називають "Золотим рогом". Це унікальна коса, що змінює форму залежно від вітру та течій. Популярний серед любителів купання, засмаги та водних видів спорту.
- Пляж Sveti Jakov (Дубровник, острів Локрум): більш відокремлений пляж поруч із містом. Його цінують за спокійну атмосферу, чисту воду та менш людні умови порівняно з центральними пляжами.
- Пляж Mlini (район Дубровника, узбережжя): спокійний і доглянутий пляж із бірюзовим морем. Часто відзначають його чистоту, затишок і комфортну інфраструктуру для відпочинку.
- Пляж Kašjuni (Спліт, півострів Мар'ян): гальковий пляж із гарними краєвидами та зоною для відпочинку на мілководді. Підходить як для плавання, так і для релаксу біля моря.
- Пляж Punta Rata (Брела, Макарська Рив'єра, острів Брач): один із найпопулярніших пляжів регіону. Відомий поєднанням соснових дерев, дрібної гальки та дуже чистої води.
- Old Baska (острів Крк): невелика затишна локація з кількома пляжами та спокійною атмосферою. Відзначається чистим морем і меншою кількістю туристів.
- Пляж Dubovica (острів Хвар): мальовничий гальковий пляж у бухті з прозорою водою. Часто поєднується з відпочинком у місцевих ресторанах поблизу.
- Пляж Ručica (острів Паг): дикий і дуже фотогенічний пляж із бірюзовою водою та мінімальною інфраструктурою. Підходить для тих, хто шукає природу та спокій.
- Baska (острів Крк): велика курортна зона з довгими пляжами та розвиненою інфраструктурою. Популярна серед сімей і любителів активного відпочинку.
- Пляж Punta Kamenjak (Істрія): природний парк із численними бухтами та дикою береговою лінією. Відомий чистою водою та відчуттям "дикої природи".