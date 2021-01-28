Райський острів, де всі кайфують від життя: 20 цікавих фактів про Балі

Балі – мрія багатьох фрілансерів і мандрівників-початківців. Цей острів дивує колоритом і законами та закохує в себе з першого погляду.
Джерело: "О, Море"
20 непересічними й подекуди кумедними фактами про Балі, з редакцією поділився Андрій Кривулько, який тимчасово переїхав сюди жити.
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Тут є багато закладів, які так називаються. Андрій проходив тест на COVID в Suka Clinic, варунг (їдальня) Suka Suka є. Коли 2 слова однакових – це множина.
Вони жваво стрибають на людей і намагаються швидко щось вкрасти. А потім залазять на дерево і вам вже ніхто не допоможе.
Мавпи на Балі, які крадуть техніку у туристів / The Guardian
Це маленькі милі ящірки. Вони жеруть комашок і голосно гавкають.
Тут є місця, де можна наїстися за 20 гривень. Але зі слабким шлунком туди краще не йти.
Манго коштує десь 4 – 8 гривень за штуку. І він надзвичайно солодкий.
Цей фрукт зустрічається тут дуже часто. Для когось він смачний, а для когось – як протухла цибуля. Його можна їсти тільки на вулиці.
Дуріан / mangotravel.club
Тут їдять свинину – і національні страви зі свинок є. У цій місцині своя релігія – балійський індуїзм. Це суміш шиваїзму і буддизму.
Балійці вірять, що хороші духи живуть в горах, а море – це дім демонів. Саме тому судноплавство тут не розвинено й досі.
На Балі є і кримінал. Крадуть шоломи від байків. Роблять щось з банкоматами, що потім можуть зняти гроші з картки, яку туди раніше вставляли.
На Балі вони тут скрізь. Майже в кожному будинку є храм. Тому й острів отримав ще й таку назву.
Храми на Балі / wavehouse.ru
Вони відверто тобі посміхаються. Здається, що тут всі ловлять кайф від життя.
Тут вузькі дороги з каналами з обох боків. У однієї такої дороги є навіть інстаграм-акаунт, де вже понад 35 тисяч підписників.
Можливо вони є, але ніхто їх не дотримується. Посвідчення водія офіційно можна придбати за 3 тисячі гривень. Спокійно їздять на червоний, по зустрічній смузі й по пішохідних доріжках.
На Балі багато шкіл серфінгу. Є російськомовні, а от українськомовних, мандрівник не знайшов. Заняття коштує десь 40 доларів.
Серфінг на Балі / svoiludi.ru
Андрій радить одразу орендувати байк. Нормальні тут коштують десь 2 тисячі гривень на місяць.
В ресторанах найрізноманітніша їжа. Навіть є заклади з "шубою" та борщем. Ціни – як у Києві.
Тут дуже сильно карають за наркотики, а за торгівлю – смертна кара.
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В Австралії суворі закони й дорого, а в Індонезії дешево і все можна. До австралійського міста Дарвіна 2 години летіти.
Місяць оренди вілли з басейном і обслугою, яка буде прибирати весь дім, коштує дешевше, ніж винаймати однокімнатну квартиру на лівому березі Києва.