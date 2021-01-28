Райський острів, де всі кайфують від життя: 20 цікавих фактів про Балі

Балі – мрія багатьох фрілансерів і мандрівників-початківців. Цей острів дивує колоритом і законами та закохує в себе з першого погляду.

Джерело: "О, Море"

20 непересічними й подекуди кумедними фактами про Балі, з редакцією поділився Андрій Кривулько, який тимчасово переїхав сюди жити.

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20 цікавих фактів про Балі

Suka має зовсім інше значення

Тут є багато закладів, які так називаються. Андрій проходив тест на COVID в Suka Clinic, варунг (їдальня) Suka Suka є. Коли 2 слова однакових – це множина.

Активні мавпи

Вони жваво стрибають на людей і намагаються швидко щось вкрасти. А потім залазять на дерево і вам вже ніхто не допоможе.



Мавпи на Балі, які крадуть техніку у туристів / The Guardian

Гекони, які повзають по стінах оселі

Це маленькі милі ящірки. Вони жеруть комашок і голосно гавкають.

Дешеві забігайлівки

Тут є місця, де можна наїстися за 20 гривень. Але зі слабким шлунком туди краще не йти.

Багато дешевих фруктів

Манго коштує десь 4 – 8 гривень за штуку. І він надзвичайно солодкий.

Дуріан, який дуже смердить

Цей фрукт зустрічається тут дуже часто. Для когось він смачний, а для когось – як протухла цибуля. Його можна їсти тільки на вулиці.



Дуріан / mangotravel.club

Балі – ледь не єдина не мусульманська провінція Індонезії

Тут їдять свинину – і національні страви зі свинок є. У цій місцині своя релігія – балійський індуїзм. Це суміш шиваїзму і буддизму.

Море – дім демонів

Балійці вірять, що хороші духи живуть в горах, а море – це дім демонів. Саме тому судноплавство тут не розвинено й досі.

За особистими речами краще слідкувати

На Балі є і кримінал. Крадуть шоломи від байків. Роблять щось з банкоматами, що потім можуть зняти гроші з картки, яку туди раніше вставляли.

Острів 2 500 храмів

На Балі вони тут скрізь. Майже в кожному будинку є храм. Тому й острів отримав ще й таку назву.



Храми на Балі / wavehouse.ru

Круті люди

Вони відверто тобі посміхаються. Здається, що тут всі ловлять кайф від життя.

Острів скутерів і мотоциклів

Тут вузькі дороги з каналами з обох боків. У однієї такої дороги є навіть інстаграм-акаунт, де вже понад 35 тисяч підписників.

Правил дорожнього руху тут немає

Можливо вони є, але ніхто їх не дотримується. Посвідчення водія офіційно можна придбати за 3 тисячі гривень. Спокійно їздять на червоний, по зустрічній смузі й по пішохідних доріжках.

Суперкрутий серфінг

На Балі багато шкіл серфінгу. Є російськомовні, а от українськомовних, мандрівник не знайшов. Заняття коштує десь 40 доларів.



Серфінг на Балі / svoiludi.ru

Пішохідних зон дуже мало

Андрій радить одразу орендувати байк. Нормальні тут коштують десь 2 тисячі гривень на місяць.

Балі – місце всіх кухонь світу

В ресторанах найрізноманітніша їжа. Навіть є заклади з "шубою" та борщем. Ціни – як у Києві.

Суворі покарання

Тут дуже сильно карають за наркотики, а за торгівлю – смертна кара.

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Багато австралійців

В Австралії суворі закони й дорого, а в Індонезії дешево і все можна. До австралійського міста Дарвіна 2 години летіти.

Житло дешевше ніж у Києві

Місяць оренди вілли з басейном і обслугою, яка буде прибирати весь дім, коштує дешевше, ніж винаймати однокімнатну квартиру на лівому березі Києва.