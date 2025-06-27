Мешканка Португалії Сандра Енрікес, яка народилася на Азорських островах, вирішила допомогти туристам, які обирають острів для відпочинку. У матеріалі на Lonely Planet вона зробила опис кожного острова, що має полегшити туристам вибір, пише 24 Канал.

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Куди поїхати на Азорах

Сандра Енрікес нині живе в Лісабоні й пише, що любить допомагати людям відкривати для себе красу й культуру Азорських островів.

Відомі пішохідними стежками і лагунами, неактивними вулканами і спостереженням за китами, Азорські острови, звісно, приваблюють мандрівників, які люблять активний відпочинок. Але ці острови також багаті унікальною кухнею, винятковими винами, яскравими культурними заходами і традиційними святами,

– запевняє вона.

За її словами, хоч Азорські острови продовжують набирати популярність як туристичний напрямок, але деякі з них досі поза увагою більшості людей.



Азорські острови / Фото з мережі

Як каже уродженка Азорських островів, ландшафти на архіпелазі змінюються від острова до острова. Через це принцип "побачив один, побачив їх усі" тут не працює.

Відповідно до матеріалу Сандри Енрікес, на Азорах кожен може знайти щось для себе: від розваг до релаксу або пляжного відпочинку.

Який з Азорських островів обрати для відпочинку