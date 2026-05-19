Не лише Лондон: топ 6 локацій Англії для вашої незабутньої відпустки

Коли мова заходить про Велику Британію, більшість одразу згадує Лондон. Проте ця дивовижна країна ховає в собі набагато більше місць для подорожей. Сьогодні ми хочемо вийти за межі столиці та розповісти про кілька неймовірних куточків Англії, які здатні по-справжньому здивувати в себе кожного мандрівника.

Коли сонце нарешті прогріває британські острови, більшість мандрівників звично обирає пікніки в лондонських парках або золотаві вулички Оксфорда та Бата. Проте справжня магія Англії ховається значно далі від протоптаних туристичних маршрутів.

Які локації Англії варто відвідати туристам?

Острови Сіллі

Ці унікальні клаптики суходолу розташовані всього за 45 кілометрів від узбережжя Корнуолла, і тут здається, ніби час просто зупинився, розповідає BBC. Завдяки унікальному мікроклімату це одне з найтепліших та найсонячніших місць у всій Великій Британії. Кожен із п'яти заселених островів має свій характер: найбільший, Сент-Меріс, приваблює золотими пляжами та затишною крихітною столицею, а сусідній Сент-Мартінс славиться білосніжним піском і можливістю поплавати з сірими тюленями.

Поціновувачам автентичності варто зазирнути на Сент-Агнес, де розташований найпівденно-західніший паб Англії The Turk's Head, щоб скуштувати традиційні фіш-енд-чіпс прямо на березі бірюзового моря під час неймовірного заходу сонця. Дістатися сюди можна за дві з половиною години на поромі Scillonian III з Пензанса або на літаках Skybus.

Валлійська марка

Прикордонні землі між Англією та Уельсом – це територія з найвищою концентрацією середньовічних замків у всій Європі. Довгі літні дні ідеально підходять для того, щоб досліджувати руїни фортець Клан, Гудріч чи розкішний замок Ладлоу. Окремим пунктом маршруту має стати подорож через так звані "Чорно-білі села" у Герефордширі, де збереглася унікальна тюдорівська архітектура, яка нещодавно стала декораціями для голлівудського фільму "Гамнет".

Окрім історії, цей регіон є справжньою гастрономічною столицею: наприкінці літа тут проходить масштабний фуд-фестиваль, де можна спробувати найкращу британську яловичину, свіжу спаржу та знаменитий місцевий сидр.

Національний парк Ексмур

Якщо ви шукаєте поетичного натхнення та дикої природи, то Ексмур, що розкинувся на межі Девона та Сомерсета, створений саме для вас. Саме ці краєвиди надихали поетів-романтиків Вордсворта та Колріджа. Парк пропонує понад 900 кілометрів пішохідних стежок, які ведуть через дубові ліси до найвищих морських скель Британії.

Національний парк Ексмур / фото Jim Johnston

Тут можна зустріти унікальних ексмурських поні, які є рідкіснішими за диких тигрів, а з цього літа в небо над місцевими бухтами знову піднімуться величні орлани-білохвости. Зупинитися найкраще у мальовничому селі Порлок, обравши для ночівлі автентичний 400-річний солом'яний котедж Myrtle Cottage.

Норвіч

Довгий час Норфолк та його столицю Норвіч вважали сонною провінцією, але за останні десятиліття місто перетворилося на один із найстильніших культурних центрів країни. У 2012 році ЮНЕСКО оголосило Норвіч першим містом літератури в Англії, а цього року видання Sunday Times назвало його найкращим місцем для життя в UK. Середньовічні вулички, 900-річний ринок просто неба та затишні пивні сади ідеально підходять для літніх вечорів.

@heyreiko_ Norwich turned out to be one of the most unexpected gems A medieval city with cobbled lanes, hidden gardens, riverside swans, and colourful markets — and the best part is you can see it all on foot. The perfect little car-free city break Here’s my Norwich day trip itinerary @greaterangliauk — direct train from London Liverpool Street to Norwich About 1 hour 45 minutes Elm Hill - The city’s best-preserved medieval lane, lined with cobbles and pastel houses. It’s been featured in several films Norwich Cathedral - The cloisters are some of the most beautiful I’ve seen in England, and there’s even a resident cat who rules the place Princes Street – A quiet lane with pastel houses that look straight out of a postcard Strangers’ Coffee House – Highly recommend for a top-notch flat white to start your morning. Norwich Market – Full of stalls from street food to local crafts. Don’t miss the New York–style sandwich at The Bodega Royal Arcade – A Victorian gem with a glass roof, elegant details, and boutique shops worth browsing. Norwich Castle – Re-opened 7 August after a five-year closure and a £27 million restoration to return it to its original glory. The Merchant’s House – A cosy stop for coffee, cake, or something sweet before exploring further. Museum of Norwich (Bridewell) – A small but fascinating museum inside a medieval building, telling the city’s story. Strangers’ Hall – A medieval merchant’s home with rooms styled to different eras and a lovely Elizabethan knot garden. Colourful Houses near Ten Bell Lane – Rows of pastel terraces that feel like a secret rainbow corner of Norwich. Fye Bridge – One of the oldest bridges in the city, with peaceful river views and pubs nearby. Riverside & Pulls Ferry – Calm waters, swans gliding past, and one of the most photogenic spots in the city ♬ Strawberry - Prod by Rose

Обов'язково відвідайте відреставрований Норманський замок та унікальний центр візуальних мистецтв Сейнсбері, спроєктований сером Норманом Фостером, де зберігається одна з найкращих колекцій модерного мистецтва в країні.

Канал Кеннет і Ейвон

Для тих, хто втомився від шаленого темпу життя, ідеальним вибором стане літній круїз на традиційному вузькому човні (narrowboat) по одному з найкрасивіших каналів Англії. Швидкість тут становить всього 6 кілометрів на годину, що дозволяє сповна насолодитися природою, спостерігаючи за лебедями та відпочиваючи в прибережних пабах.

Канал Кеннет і Ейвон / фото Visit Newbury

Маршрут довжиною 140 кілометрів проходить повз історичні міста Ньюбері та Хангерфорд. Головною інженерною принадою є замки Кейн Хілл поблизу Девайзеса – унікальний каскад із 29 шлюзів, який підіймає човни по крутому схилу. Орендувати такий човен можна в компанії Drifters, причому для керування ним вам не знадобляться жодні ліцензії чи попередній досвід – усе необхідне розкажуть на місці.

Нортумберленд

Нортумберленд – це найменш населене графство Англії, яке ідеально підійде для тих, хто шукає простору та усамітнення. Більшість туристів зазвичай тримається узбережжя з його вітряними стежками, величними замками та святим островом Ліндісфарн. Проте справжні скарби ховаються вглиб країни з настанням сутінків.

Нортумберленд / фото TripAdvisor

Завдяки майже повній відсутності світлового забруднення Міжнародний парк темного неба Нортумберленда площею понад 1500 квадратних кілометрів є найкращим місцем у країні для спостереження за зірками, метеоритними дощами та Чумацьким Шляхом. Літні ночі тут стають короткими, але неймовірно чисте небо та абсолютна тиша варті кожної хвилини очікування.

Коли найкраще відвідувати Велику Британію?

Відомий експерт з подорожей Рік Стівс упевнений: у Британії немає поганої погоди, є лише неправильно підібраний одяг.

Високий сезон (липень – серпень)

Це піковий час для мандрівок Англією, Шотландією та Уельсом. Саме в ці місяці на вас чекають найдовші світлові дні (сонце не сідає майже до 22:30!) та найтепліша погода. На відміну від решти Європи, ціни та натовпи в Англії та Уельсі під час високого сезону зростають не так радикально, окрім періодів великих свят.

Проте Шотландія – зовсім інша справа: хоча вона й не здається переповненою, кількість готелів та ресторанів там обмежена, тому в липні та серпні вони забиті вщент. Особливо це стосується Единбурга, який буквально штурмують туристи через масштабний серпневий фестиваль. Що стосується Лондона, то навіть такі грандіозні події, як Вімблдон у липні чи карнавал у Ноттінг-Гілл наприкінці серпня, не перевантажують мегаполіс повністю.

Міжсезоння (травень, червень, вересень, жовтень)

Мандрівка у травні, на початку червня або восени – це чудовий лайфхак. У цей період подорожувати значно простіше: натовпи менші, вибір житла більший, а ціни приємніші. При цьому вам усе ще доступний повний спектр туристичних локацій та визначних подій.

Наприклад, у травні в Лондоні проходить знаменита квіткова виставка в Челсі, а в червні видовищний парад Trooping of the Colour. Навіть у розпал літа сонце в Британії (особливо у прохолодній Шотландії) ніхто не гарантує, тому погода в травні чи вересні може виявитися нічим не гіршою. Крім того, традиційні Хайлендські ігри проходять у Шотландії з травня аж по вересень.

Низький сезон (листопад – лютий)

Взимку мандрівники отримують приємні ціни на готелі та повну відсутність черг всюди, окрім Лондона. Проте світловий день стає дуже коротким, а погода стабільно похмурою та вогкою. У сільській місцевості життя завмирає: багато пам'яток переходять на роботу лише у вихідні або зачиняються до весни. Лондон у різдвяний період перетворюється на справжню казку, а Единбург стає головною точкою на мапі світу для зустрічі Нового року завдяки грандіозному святкуванню Хогманай.

Головне правило для будь-якого сезону – це завжди мати план на випадок дощу. Парасоля або дощовик мають бути з вами постійно. Погода тут може кардинально змінюватися кілька разів на день, проте вона рідко буває екстремальною.

