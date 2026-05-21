Іспанія не за всі гроші світу: на якому морському курорті можна недорого відпочити

Іспанію точно не назвеш бюджетним напрямком для літньої відпустки. Однак є один курорт на південному сході цієї країни, куди українці можуть долетіти з Польщі менше як за 100 доларів у дві сторони.

У популярні курорти Європи ціна на авіаквитки у літні місяці різко зростає, що робить вартість відпочинку загалом більшою. Тож 24 Канал розповідає, куди можна вигідно долетіти українцям з Польщі і вже на початку червня ніжитися на пляжі. Розкриваємо карти – мовиться про іспанське місто Аліканте.

Що відомо про Аліканте?

Аліканте – це місто і муніципалітет в іспанській автономії Валенсія. Як зазначено у Вікіпедії, близько 2500 років тому на місці сучасного Аліканте було поселення давнього племені іберійців. За свою довгу історію місто належало грекам, римлянам, маврами тощо, аж поки його не відвоювали кастильці (іспанці).

У 15 столітті Аліканте почало активно розвиватися і стало важливим торговим портом. Багато архітектурних пам'яток, які збудували у той час, збереглися до нині. Однак вже у 18 – 19 століттях місто занепало, а потім на нього чекав складний період під диктатурою генерала Франко. До речі, Аліканте було останнім містом, яке окупував диктатор.

Що туристам побачити в Аліканте?

Нині Аліканте – це сонячний курорт на березі Середземного моря, який славиться гучними вечірками, гастрономією та піщаними пляжами. Пара мандрівників Еймі і Пол, які ведуть свій тревел-блог Snap Happy Travel, назвали кілька локацій, які туристам варто побачити в Аліканте.

Квартал Санта-Крус – колоритний історичний район міста, який розташований на схилі гори Бенакантіль. Тут є вузькі вулички, білі будинки з кольоровими віконницями та красивою керамікою.

– мальовнича місцевість за годину їзди від Аліканте, де можна побачити водоспади, озера, гори і колоритне село. Місцеві пляжі. Їх в Аліканте чимало, та найвідомішим є San Juan Playa, який простягається аж на 7 кілометрів. Він відзначений нагородою "Блакитний прапор", що підтверджує безпечну якість води. У районі Хавеа, що за годину від Аліканте, є пляж Granadella, який двічі визнавали найкращим в Іспанії.

Пляж Granadella в Іспанії / Фото Depositphotos

Скільки коштують квитки на літак в Аліканте?

Вигідно дістатися до Аліканте можна з польської Варшави. За даними сервісу kiwi.com, квитки на літак з аеропорту "Варшава-Модлін" і назад коштують всього 4 400 гривень, якщо летіти 5 червня, а повертатися – 11-го. Зручно те, що аеропорт в Аліканте розташований поруч у місті, тому не доведеться далеко їхати.

Зауважимо, що у цю ціну не входить вартість багажу і додаткової ручної поклажі.



Вартість квитків на літак в Аліканте і назад / Скриншот з kiwi.com

Вартість житла на ці дати на Booking стартує від 21 тисячі за весь період з двох людей. Звісно, можна обрати й дорожчі варіанти – вілли з басейнами й розкішні готелі, – які коштують від 50 тисяч.



Вартість житла в Аліканте / Скриншот з Booking

Де ще можна недорого відпочити на морі?

Раніше ми писали, що у травні можна недорого полетіти з польського Катовіце у Дубровнік – популярне середньовічне місто в Хорватії. Квитки на кінець весни обійдуться всього у 2,2 тисячі гривень у дві сторони. Так, на спеку і довгі купання у теплому морі очікувати не варто, але погода вже достатньо комфортна для того, щоб лежати на пляжі і ненадовго заходити у воду.

Або ж можна спланувати відпочинок у Албанії, яка вважається однією з найдоступніших країн Європи для пляжного відпочинку.