Відкриється тільки для багатих: острів Балі має намір заборонити в'їзд "бюджетним" туристам
Джерело:The Bali Sun
Індонезійський острів Балі вже багато років є магнітом для "бюджетних" туристів. Однак найближчим часом це зміниться.
Місцева влада планує обмежити візити певної категорії мандрівників після свого відкриття. Йдеться про гостей з обмеженим бюджетом.
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Чи можуть українці в'їхати на острів
Як інформує консульська служба МЗС України, в'їзд українцям, які хочуть потрапити на територію країни з метою туризму – заборонено.
Річ у тім, що ситуація з COVID-19 в Індонезії, до якої належить й острів Балі, значно погіршилася.За даними Worldometer, станом на 19 вересня 2021 року в Індонезії виявлено 4 190 763 випадки зараження коронавірусом, з них 140 468 летальних.
Проте країна планує відкрити свій курортний острів для туристів з "безпечних" країн, коли Балі досягне статусу "часткової ізоляції рівня 2".
Балі планує заборонити в'їзд туристам з обмеженим бюджетом
Як тільки острів відкриється для іноземних туристів, влада хоче обмежити кількість прибулих.
Ми прагнутимемо якісного туризму на Балі, тому не дозволимо туристам-бекпекерам (люди, які подорожують без нічого й обмежені в бюджеті) в'їхати,
– заявив міністр-координатор із морських та інвестиційних питань Лухут Бінсар Панджайтан.
За його словами, подібне рішення вступить в дію, коли кордони країни офіційно відкриються для міжнародних мандрівників.
Поки невідомо, як визначатимуть "заможність" туристів.