Відкриється тільки для багатих: острів Балі має намір заборонити в'їзд "бюджетним" туристам

Індонезійський острів Балі вже багато років є магнітом для "бюджетних" туристів. Однак найближчим часом це зміниться.

Місцева влада планує обмежити візити певної категорії мандрівників після свого відкриття. Йдеться про гостей з обмеженим бюджетом.

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Чи можуть українці в'їхати на острів

Як інформує консульська служба МЗС України, в'їзд українцям, які хочуть потрапити на територію країни з метою туризму – заборонено.

Річ у тім, що ситуація з COVID-19 в Індонезії, до якої належить й острів Балі, значно погіршилася.

За даними Worldometer , станом на 19 вересня 2021 року в Індонезії виявлено 4 190 763 випадки зараження коронавірусом, з них 140 468 летальних.

Проте країна планує відкрити свій курортний острів для туристів з "безпечних" країн, коли Балі досягне статусу "часткової ізоляції рівня 2".

Балі планує заборонити в'їзд туристам з обмеженим бюджетом

Як тільки острів відкриється для іноземних туристів, влада хоче обмежити кількість прибулих.

Ми прагнутимемо якісного туризму на Балі, тому не дозволимо туристам-бекпекерам (люди, які подорожують без нічого й обмежені в бюджеті) в'їхати,

– заявив міністр-координатор із морських та інвестиційних питань Лухут Бінсар Панджайтан.

За його словами, подібне рішення вступить в дію, коли кордони країни офіційно відкриються для міжнародних мандрівників.

Поки невідомо, як визначатимуть "заможність" туристів.