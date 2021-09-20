Местные власти планируют ограничить визиты определенной категории путешественников после своего открытия. Речь идет о гостях с ограниченным бюджетом.

Читайте также На Гавайях уничтожат "Лестницу в небо": туристическая аттракция опасна для жизни

Могут ли украинцы въехать на остров

Как информирует консульская служба МИД Украины, въезд украинцам, которые хотят попасть на территорию страны с целью туризма – запрещен.

Дело в том, что ситуация с COVID-19 в Индонезии, к которой относится и остров Бали, значительно ухудшилась.