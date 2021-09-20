По данным Worldometer, по состоянию на 19 сентября 2021 года в Индонезии обнаружено 4 190 763 случаи заражения коронавирусом, из них 140 468 летальных.

Однако страна планирует открыть свой курортный остров для туристов с "безопасных" стран, когда Бали достигнет статуса "частичной изоляции уровня 2".

Бали планирует запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом

Как только остров откроется для иностранных туристов, власти хотят ограничить количество прибывших.

Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому не позволим туристам-бекпекерам (люди, путешествующие налегке и ограничены в бюджете) въехать,

– заявил министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

По его словам, подобное решение вступит в действие, когда границы страны официально откроются для международных путешественников.

Пока неизвестно, как будет определяться "богатство" туристов.