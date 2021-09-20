Місцева влада планує обмежити візити певної категорії мандрівників після свого відкриття. Йдеться про гостей з обмеженим бюджетом.
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Чи можуть українці в'їхати на острів
Як інформує консульська служба МЗС України, в'їзд українцям, які хочуть потрапити на територію країни з метою туризму – заборонено.
Річ у тім, що ситуація з COVID-19 в Індонезії, до якої належить й острів Балі, значно погіршилася.
Балі планує заборонити в'їзд туристам з обмеженим бюджетом
Як тільки острів відкриється для іноземних туристів, влада хоче обмежити кількість прибулих.
Ми прагнутимемо якісного туризму на Балі, тому не дозволимо туристам-бекпекерам (люди, які подорожують без нічого й обмежені в бюджеті) в'їхати,
– заявив міністр-координатор із морських та інвестиційних питань Лухут Бінсар Панджайтан.
За його словами, подібне рішення вступить в дію, коли кордони країни офіційно відкриються для міжнародних мандрівників.
Поки невідомо, як визначатимуть "заможність" туристів.