Весна – час подорожей. В умовах карантину це зробити складніше, але можливо. Сергій Притула підготував невеличке опитування-подорож куточками України.

Пропонуємо планувати подорож Україною разом з ведучим шоу "Де логіка?", "Хто зверху?" та "Діти проти зірок" на Новому каналі Сергієм Притулою. Він і сам міста подивився, і фотозагадки підготував.

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Тож – вгадайте місто України за пам'ятником!

Гадаємо, було неважко, адже кожне з цих міст добре впізнаване не тільки серед українців, а й іноземних туристів. Відгадали все?