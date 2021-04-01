Весна – время путешествий. В условиях карантина это сделать сложнее, но возможно. Сергей Притула подготовил небольшой опрос-путешествие уголками Украины.

Предлагаем планировать путешествие по Украине вместе с ведущим шоу "Где логика?", "Кто сверху?" и "Дети против звезд" на Новом канале Сергеем Притулой. Он и сам города посмотрел, и не фотозагадки подготовил.

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Итак – угадайте город Украины по памятнику!

Думаем, было нетрудно, ведь каждый из этих городов хорошо узнаваемый не только среди украинцев, но и иностранных туристов. Отгадали все?