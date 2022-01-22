Від В'єтнаму до Австралії: які країни планують відкрити кордони у 2022 році

Ще на початку пандемії, деякі країни запровадили сурову політику в'їзду, забороняючи перетинати кордон іноземним туристам.

Утім, у 2022 році більшість із них вирішило передивитися встановлені правила. Так, влада деяких країн почала поетапне відкриття кордонів, інші – лише анонсували можливість в'їзду деяким групам туристів.

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Розповідаємо, які країни знову будуть доступні для подорожей після тривалої паузи.

Лаос

У січні 2022 року Лаос прийняв перших мандрівників / Фото Unsplash

Цього місяця Лаос почав приймати мандрівників у тестовому режимі. Сюди впускають туристів із "Зеленої зони подорожей", яка включає В'єнтьян, Ванг Венг і Луангпхабанг. Очікується, що у квітні та липні до списку потрапить більша кількість країн.

В'єтнам

Схожа ситуація й у В'єтнамі. Зараз влада країни дозволила в'їзд громадянам Камбоджі, Китаю, Лаосу, Кореї, Сінгапуру, Таїланду, Японії, Тайваню та США. Улітку В'єтнам перейде до наступного етапу, на якому відкриється для туристів зі всього світу.

Бутан

Гімалайське королівство відкрилося для щеплених туристів у листопаді, тоді вони в'їжджали за умови 14-денної самоізоляції. Згодом Бутан закрили через поширення штаму Омікрон. Очікується, що невдовзі кордони країни знову відкриють.

Сінгапур

Інформації щодо відкриття кордонів для туристів з України досі немає / Фото Unsplash

Вакциновані особи, які прибувають із Великої Британії отримали дозвіл на в'їзд із 21 січня. Подорожі з України досі передбачають суворі вимоги в разі перетину кордону.

Японія

Через поширення штаму Омікрон, Японія була змушена закрити кордони до кінця лютого. Очікується, що навесні країна почне впускати перших туристів.

Австралія та Нова Зеландія

Обидві країни вже неодноразово заявляли про намір відкрити кордони, однак планам завадило поширення Омікрону. Передбачається, що Нова Зеландія почне приймати туристів наприкінці квітня. Інформації щодо відкриття кордонів Австралії поки що немає.

Балі, Індонезія

Країна неодноразово зазначала про збитки, спричинені відсутністю туристів у 2021 році. Проте у 2022 році ситуацію обіцяють виправити. Зараз тут розвивається здебільшого внутрішній туризм, а потрапити на райські острови можуть резиденти з кількох країн, Україна в цей список не потрапила.

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Таїланд

Таїланд послабив умови в'їзду / Фото Unsplash

Нині в Таїланді відбувається поетапне відкриття країни. Туристів звільнили від самоізоляції після перетину кордону. При цьому доведеться пройти два ПЛР-тести за власний кошт – один після прибуття, а другий – через 5 днів.

Рапа-Нуї, Чилі

Очікується, що острів відкриється для відвідувачів 2 лютого.