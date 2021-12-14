Вимоги до в'їзду поки обговорюються. Але точно відомо, що на старті зможуть приїхати лише вакциновані.

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Лаос планує відкритися для туристів

Як відомо, Міністерство інформації, культури і туризму розробило програму для вакцинованих туристів "Зелена зона подорожей у Лаосі", яка включає В'єнтьян, Ванг Венг і Луангпхабанг.

Програма пов'язана з часткою щепленого населення в містах – воно має досягти рівня 70 – 80%, а працівники інфраструктури мають бути щеплені на 90 – 95%.

Туристам, що хочуть приїхати до Лаосу, знадобляться наступні документи:

віза;

спеціальний допуск;

сертифікат про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту.

Крім того, раніше міністр планування та інвестицій Лаосу Сонексай Сіфандоне заявив, що уряд заохочуватиме резидентів і повністю вакцинованих іноземних туристів відвідати Лаос, з особливим акцентом на мандрівників з Китаю та Південної Кореї.

Очікується, що у 2022 році буде залучено щонайменше 1,9 мільйона лаоських відвідувачів і понад 1 мільйон іноземних відвідувачів.

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