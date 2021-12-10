Таке рішення було прийнято з метою надати іноземним громадянам, які прибувають до Грузії, можливість отримати "зелений статус" на підставі документа, виданого у їхній власній країні. Про це свідчать слова начальника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе.

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Грузія спростила надання іноземцям "зеленого" COVID-статусу

Так, згідно з постановою, підписаною прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, "зелений" статус іноземних громадян, які не зареєстровані на електронному порталі – www.covidpass.moh.gov.ge, у додатку – CovidPass Georgia та EU Digital COVID Certificate, перевірятиметься за QR-кодом, виданим країною. Або на підставі довідки про повну вакцинацію чи при наявності негативного ПЛР-тесту.

"Зелений" статус можуть отримати особи, які:

пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу;

мають довідку про перенесення хвороби;

мають негативний ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години або експрес-тест на антиген, зроблений за останні 24 години.

Зауважимо, з 1 грудня відвідувати відкриті та закриті простори ресторанів, кафе, бари, культурно-розважальні заклади, тренажерні зали, а також гірськолижні курорти Грузії, – можуть лише власники безпечного COVID-статусу.

Вимога застосовується до осіб віком від 18 років.

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