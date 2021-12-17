Через суворі обмеження, прикордонний контроль та закриті аеропорти, у 2021 році чисельність іноземних туристів скоротилася із мільйона до 45 осіб.

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Для порівняння, у 2019 році сфера туризму принесла Балі 6,2 мільйона міжнародних прибутків у 2020 ця сума знизиться до 1,05 мільйона.

Цьогоріч найнижча кількість іноземних туристів, яку ми коли-небудь реєстрували,

– зазначив у розмові з CNN Ньоман Геде Гунадіка, голова відділу туризму провінції Балі.

Як повідомляє Центральне статистичне бюро Балі, двозначна кількість туристів була зафіксована з січня до жовтня 2021 року.

Кількість туристів на Балі суттєво скоротилася: причини

Однією із найвагоміших причин скорочення кількості туристів на Балі стало закриття міжнародного аеропорту Нгурах-Рай (DPS). Навіть попри відновлення роботи 14 жовтня, він досі виконує виключно внутрішні рейси, здебільшого зі столиці Індонезії Джакарти, а більшість іноземців, які відвідували острів у 2021 році, приїжджали сюди приватними яхтами.

Інша складність – суворі правила. Щоб приїхати на Балі, іноземні туристи повинні отримати бізнес-візу вартістю 300 доларів (зараз, зазначає CNN, туристичних віз немає), пройти кілька ПЛР-тестів та придбати спеціальне медичне страхування. Крім того, вартість авіаквитків вища, ніж зазвичай, адже летіти доведеться із кількома пересадками. Важливо й те, що політика щодо туризму приймається урядом Джакарти, а не місцевою владою острова.

Не менш важлива причина – постійна мутація вірусу. Індонезія кілька разів відтерміновувала відкриття кордонів та змінювала умови в'їзду. Нещодавно влада вчергове збільшила термін карантину через Омікрон.

Надія на внутрішній туризм

Зараз заповнюваність готелів на Балі становить близько 35%. Проте у вихідні на острів приїжджає в середньому 13 тисяч місцевих туристів. Хоча це зовсім невеликий потік, люди, що працюють у сфері туризму та обслуговування вважають, що це єдиний порятунок у 2021 році.