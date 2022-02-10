Від Парижа до Львова: куди українці запланували подорожі на День Валентина

Один із найкращих подарунків на День Валентина – романтична подорож для двох, адже отримані враження зміцнять стосунки. Тож не дивно, що напередодні свята, туристи в пошуках ідеального напрямку.

Міжнародний сервіс пошуку авіаквитків Aviasales.ua склав рейтинг міст, якими найбільше цікавляться користувачі мережі. Згідно з аналітикою, українці запланували поїздки до Європи, але є й один внутрішній напрямок.

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Куди українці планують подорожі на День Валентина

У порівнянні з 2021 роком, туристи дедалі частіше обирають країни Західної та Східної Європи. Тоді як торік, українці здебільшого планували подорожі до екзотичних країн – Домінікана, Мальдіви, Танзанія тощо.

Торішній інтерес до подорожей в екзотичні країни, найімовірніше, був зумовлений карантинними обмеженнями, запровадженими у країнах Європи. А цього року більшість українців вже мають сертифікати і можуть планувати європейські маршрути,

​– пояснила регіональний менеджер Aviasales.ua Олена Кірієнко.

Так, очевидно, очолив романтичний рейтинг Париж (7%). Авіаквитки на 14 лютого за цим напрямком українці шукали найчастіше.

У слід за ним йдуть:

Стамбул – 5%;

– 5%; Барселона – 4%;

– 4%; Варшава – 3%;

– 3%; Берлін – 3%;

– 3%; Рим – 3%;

– 3%; Будапешт – 3%;

– 3%; Прага – 2%;

– 2%; Львів – 2%;

– 2%; Тбілісі – 2%.

Цікаво, що Львів став єдиним українським містом, яке потрапило до першої десятки пошукових запитів на авіаквитки.

Щодо тривалості романтичного туру, то у 2022 році вона становить від 3 до 5 днів. Натомість торік закохані планували більш тривалі подорожі – від 5 до 12 днів.

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Крім того, Aviasales.ua провів опитування у соціальних мережах, щоб визначити вподобання мандрівників. Результати виглядають у наступний спосіб: