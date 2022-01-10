Вхід лише після оплати: у Венеції обмежать кількість туристів

Влада Італії оголосила про введення нових правил для туристів у Венеції. Зокрема, запровадять плату за вхід, щоб обмежити кількість людей.

У такий спосіб хочуть зменшити масовий туризм у "місті на воді".

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У Венеції запроваджують плату за вхід – 5 євро

Так, у 2022 році туристи зможуть потрапити до міста лише після того, як забронюють квитки онлайн. Їх вартість – 5 євро. При цьому вони дійсні лише один день.

За словами заступника мера міста в індустрії туризму Симоне Вентуріні, таке рішення було прийнято, щоб позбавитися "одноденних" туристів і заохотити до "повільних" поїздок.

Як відбуватиметься контроль за туристами

За попередніми даними, донині площами міста могли прогулюватися близько 100 000 туристів щодня. Але, очікується, що нові правила цю кількість зменшать.

Майбутні ворота до Венеції вже прибули й закриють основні під'їзди до історичних центрів.

Як відомо, за потоком туристів слідкуватимуть 500 камер, які вже з'явилися на різних вулицях Венеції. Поліція також зможе встановлювати особи людей в режимі реального часу завдяки даним з мобільних телефонів.

Якщо я введу дані в зведеній анонімній формі, ми зможемо точно побачити, хто ці люди: 977 іноземців, 800 італійців, 135 жителів і 139 пасажирів,

– розповіла Марія Тереза ​​Маньєро, заступниця начальника поліції Венеції.

Влада запевняє, що нові правила не перешкоджатимуть життю місцевих жителів, а навпаки, мають полегшити його.