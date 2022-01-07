Втім, попри популярність, люди висловлюють й численні скарги щодо скляного моста. Саме тому його вирішили закрити, але не назавжди.

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Скляний міст у Венеції закриють: причини

Міст Конституції, відкритий у 2008 році за проєктом іспанського архітектора Сантьяго Калатрави та на честь 60-ї річниці Конституції Італії, є доволі популярним серед туристів – сполучає залізничний вокзал Венеції Санта-Лючія з площею П'яццале Рома, на якій розташований міський автовокзал.

Наразі його планують закрити на ремонт. Річ у тім, що місцеві жителі скаржаться на те, що покриття моста надто слизьке – особливо важко пройти в дощ і взимку.

Так, у планах реконструкції – заміна скляної плитки на трахітовий камінь, щоб більше людей не послизнулися та не зазнали травм.

Люди завдають собі шкоди і подають до суду на адміністрацію. Ми повинні втрутитися,

– заявила виданню Франческа Заккаріотто, державний службовець.

Таку ініціативу підтримав і сам Калатрава.

Згідно з заявою його студії, вони підтримують заміну скляних панелей на тротуарну плитку з трахіту. Офіс підкреслив, що це повинно відповідати дизайну мосту та навколишньому міському пейзажу задля збереження його краси та функціональності.

Крім того, конструкцію критикують за відсутність пандусів для людей з обмеженими можливостями та за те, що міст у сучасному стилі не вписується в архітектуру Венеції.