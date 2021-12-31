Також у такий спосіб місто планує повернути місцевих жителів.

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В Амстердамі закриють усі туристичні магазини

Згідно з заявою міської ради, місто закриє комерційні майданчики протягом наступного місяця.

Власники 167 об'єктів в історичному центрі Амстердаму більше не зможуть перетворювати свої торгові площі на сувенірні магазини, секс-шопи, мінісупермаркети, обмінні пункти, банкомати або продовольчі магазини,

– йдеться у повідомленні.

На їхньому місці з'являться книгарні та тренажерні зали.

Так, мерія хоче показати, що Амстердам – місто для життя, а не для туристів.

Амстердам хоче заборонити продавати канабіс туристам

Крім того, в Амстердамі планують заборонити відвідування туристам відомих кафе з канабісом. Пропозицію висунула мер міста Флемке Халсема, після того, як столиця Нідерландів "стала свідком антигромадської поведінки туристів". Канабіс-кафе користуються популярністю в іноземців, яких тягне до міста, де наркотик можна придбати за певним лімітом.