У такий спосіб хочуть зменшити масовий туризм у "місті на воді".
А ви знали У Венеції закриють скляний Міст Конституції: з чим це пов'язано
У Венеції запроваджують плату за вхід – 5 євро
Так, у 2022 році туристи зможуть потрапити до міста лише після того, як забронюють квитки онлайн. Їх вартість – 5 євро. При цьому вони дійсні лише один день.
За словами заступника мера міста в індустрії туризму Симоне Вентуріні, таке рішення було прийнято, щоб позбавитися "одноденних" туристів і заохотити до "повільних" поїздок.
Як відбуватиметься контроль за туристами
Майбутні ворота до Венеції вже прибули й закриють основні під'їзди до історичних центрів.
Як відомо, за потоком туристів слідкуватимуть 500 камер, які вже з'явилися на різних вулицях Венеції. Поліція також зможе встановлювати особи людей в режимі реального часу завдяки даним з мобільних телефонів.
Якщо я введу дані в зведеній анонімній формі, ми зможемо точно побачити, хто ці люди: 977 іноземців, 800 італійців, 135 жителів і 139 пасажирів,
– розповіла Марія Тереза Маньєро, заступниця начальника поліції Венеції.
Влада запевняє, що нові правила не перешкоджатимуть життю місцевих жителів, а навпаки, мають полегшити його.