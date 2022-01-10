Таким образом хотят уменьшить массовый туризм в "городе на воде".

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В Венеции вводят плату за вход – 5 евро

Так, в 2022 году туристы смогут попасть в город только после того, как забронируют билеты онлайн. Их стоимость – 5 евро. При этом они действительны только один день.

По словам заместителя мэра города в индустрии туризма Симоне Вентурини, такое решение было принято, чтобы избавиться от "однодневных" туристов и привлечь к "медленным" поездкам.

Интересно! По предварительным данным, по сей день по площадям города могли прогуливаться около 100 000 туристов ежедневно. Но, ожидается, что новые правила это количество уменьшат.

Как будет проходить контроль над туристами

Будущие ворота в Венецию уже прибыли и закроют основные подъезды в исторические центры.

Как известно, за потоком туристов будут следить 500 камер, которые уже появились на разных улицах Венеции. Полиция также сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.

Если я введу данные в сводной анонимной форме, мы сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 жителей и 139 пассажиров.

– рассказала Мария Тереза ​​Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.

Власти уверяют, что новые правила не будут препятствовать жизни местных жителей, а наоборот должны облегчить ее.