Таким образом хотят уменьшить массовый туризм в "городе на воде".
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В Венеции вводят плату за вход – 5 евро
Так, в 2022 году туристы смогут попасть в город только после того, как забронируют билеты онлайн. Их стоимость – 5 евро. При этом они действительны только один день.
По словам заместителя мэра города в индустрии туризма Симоне Вентурини, такое решение было принято, чтобы избавиться от "однодневных" туристов и привлечь к "медленным" поездкам.
Как будет проходить контроль над туристами
Будущие ворота в Венецию уже прибыли и закроют основные подъезды в исторические центры.
Как известно, за потоком туристов будут следить 500 камер, которые уже появились на разных улицах Венеции. Полиция также сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.
Если я введу данные в сводной анонимной форме, мы сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 жителей и 139 пассажиров.
– рассказала Мария Тереза Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.
Власти уверяют, что новые правила не будут препятствовать жизни местных жителей, а наоборот должны облегчить ее.