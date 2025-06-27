Цікаво, що ідея святкування саме у Венеції дуже не сподобалася місцевим мешканцям. Адже місто й так переповнене туристами, а весілля відомого бізнесмена спричинить ажіотаж. Справа дійшла до протестів, тому Безос вирішив змістити місце святкування трохи далі від центру, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Не так гамірно і дорого: туристка назвала 5 непопулярних міст Європи, в які закохалася
Де святкуватимуть весілля Джефф Безос та Лорен Санчес
Майже вся інформація про весілля зіркової пари – це дані ЗМІ. Деталі щодо часу, місця та формату святкування пара тримає в секреті донині. Хоча, за даними медіа, весілля розпочалося ще вчора, 26 червня, і триватиме до суботи включно.
Преса зазначає, що одним із місць святкування буде Венеційський арсенал – історичний комплекс, оточений фортецями.
Відомо, що Арсенал колись належав державі й до 18 чи навіть 19 століття був найбільшим промисловим комплексом у Європі. Він займав площу близько 45 гектарів, тобто 15% Венеції.
Венеційський арсенал / Фото Wikipedia
Святкування мало б продовжитися або на розкішній яхті Джеффа Безоса Koru за 500 мільйонів доларів, або на острові Сан-Джорджо-Маджоре.
Це один із найвідоміших островів Венеційської лагуни, який вперше освоїли ще за часів Римської імперії. Колись територія Сан-Джорджо-Маджоре була вкрита кипарисами, за що острів називали кипарисовим.
Острів Сан-Джорджо-Маджоре / Фото Wikipedia
Центральною спорудою острова є однойменний собор, датований 16 – 17 століттями. Саме тут, за даними ЗМІ, пара сьогодні, 27 червня, мала б обмінятися обітницями.
Церква стоїть посеред житлової забудови на вузькій набережній і видна лише зі сторони фасаду, найкраще – з гирла Великого каналу. Головний вівтар прикрашений статуєю Христа, що стоїть на кулі, яку підтримують чотири євангелісти. Стіни прикрашають біблійні сюжети відомого місцевого художника Тінторетто.
Собор Сан-Джорджо-Маджоре / Фото Wikipedia
Триденне святкування мало б завершитися у суботу, і цей день прогнозують найгучнішим. У Венеції повністю заброньовані п'ять найкращих готелів, які приймуть 200 – 250 гостей. За даними ЗМІ, про безпеку дбатимуть навіть морські піхотинці.