Цікаво, що ідея святкування саме у Венеції дуже не сподобалася місцевим мешканцям. Адже місто й так переповнене туристами, а весілля відомого бізнесмена спричинить ажіотаж. Справа дійшла до протестів, тому Безос вирішив змістити місце святкування трохи далі від центру, розповідає 24 Канал.

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Де святкуватимуть весілля Джефф Безос та Лорен Санчес

Майже вся інформація про весілля зіркової пари – це дані ЗМІ. Деталі щодо часу, місця та формату святкування пара тримає в секреті донині. Хоча, за даними медіа, весілля розпочалося ще вчора, 26 червня, і триватиме до суботи включно.

Преса зазначає, що одним із місць святкування буде Венеційський арсенал – історичний комплекс, оточений фортецями.

Відомо, що Арсенал колись належав державі й до 18 чи навіть 19 століття був найбільшим промисловим комплексом у Європі. Він займав площу близько 45 гектарів, тобто 15% Венеції.



Венеційський арсенал / Фото Wikipedia

Святкування мало б продовжитися або на розкішній яхті Джеффа Безоса Koru за 500 мільйонів доларів, або на острові Сан-Джорджо-Маджоре.

Це один із найвідоміших островів Венеційської лагуни, який вперше освоїли ще за часів Римської імперії. Колись територія Сан-Джорджо-Маджоре була вкрита кипарисами, за що острів називали кипарисовим.



Острів Сан-Джорджо-Маджоре / Фото Wikipedia

Центральною спорудою острова є однойменний собор, датований 16 – 17 століттями. Саме тут, за даними ЗМІ, пара сьогодні, 27 червня, мала б обмінятися обітницями.

Церква стоїть посеред житлової забудови на вузькій набережній і видна лише зі сторони фасаду, найкраще – з гирла Великого каналу. Головний вівтар прикрашений статуєю Христа, що стоїть на кулі, яку підтримують чотири євангелісти. Стіни прикрашають біблійні сюжети відомого місцевого художника Тінторетто.



Собор Сан-Джорджо-Маджоре / Фото Wikipedia

Триденне святкування мало б завершитися у суботу, і цей день прогнозують найгучнішим. У Венеції повністю заброньовані п'ять найкращих готелів, які приймуть 200 – 250 гостей. За даними ЗМІ, про безпеку дбатимуть навіть морські піхотинці.