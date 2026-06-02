Велосипедом повз історію: на Львівщині запускають новий маршрут трьома легендарними замками

Уже в червні любителі активного відпочинку зможуть випробувати новий 58-кілометровий шлях "ВелоПідкова", який пролягає мальовничими дорогами повз визначні замки. Організатори обіцяють незабутню мандрівку з особливими зупинками для відпочинку та фотосесій.

Офіційний запуск цього унікального маршруту запланований на 10 червня 2026 року, йдеться на сайті Львівської ОДА. Нова ініціатива покликана популяризувати активний відпочинок та відкрити для мандрівників історичну архітектуру регіону з абсолютно нового ракурсу.

Читайте також Київ за один день: тревел-блогер поділився атмосферним маршрутом столицею

Які замки об'єднає новий туристичний маршрут "ВелоПідкова"?

Новий 58-кілометровий шлях пролягатиме мальовничими дорогами так званої "Золотої підкови" Львівщини. Велосипедисти матимуть змогу проїхати повз три легендарні замки, кожен з яких має багату історію та унікальну архітектуру:

Золочівський замок;

Підгорецький замок;

Олеський замок.

Організатори зазначають, що маршрут прокладено переважно тихими локальними автошляхами середньо-хвилястої місцевості. Це дозволить мандрівникам насолоджуватися неймовірними краєвидами.

Новий веломаршрут пролягатиме повз величні замки Львівщини / Фото з сайту Львівської ОДА

Як підготуватися до відкриття "ВелоПідкови" та що чекає на учасників?

Для участі у презентаційному заїзді, який відбудеться в день відкриття, організатори радять підготуватися заздалегідь. Оскільки маршрут має середній рівень складності, учасникам знадобиться базова фізична підготовка та витривалість. Обов'язковими вимогами для велосипедистів є наявність справного велосипеда, захисного шолома та достатнього запасу питної води.

У день офіційної презентації учасники проїдуть частину "ВелоПідкови" завдовжки близько 36 кілометрів. Старт запланований на 11:00 біля підніжжя музею-заповідника "Золочівський замок" у місті Золочів на вулиці Тернопільській, 1.

Старт "ВелоПідкови" на карті

Під час подорожі на учасників чекає не лише споглядання архітектурних пам'яток, а й відпочинок у затишній локації. Зокрема, заплановано привал у рекреаційному екопросторі в селі Грабово, а фінішна точка першого заїзду розташована безпосередньо біля Підгорецького замку.

Олеський та Золочівський замки є добре відомими історичними перлинами, які приваблюють тисячі мандрівників. Проте поруч із ними розташовані інші атмосферні локації, які часто залишаються поза увагою туристів.

Які ще локації варто побачити на Львівщині?

Чудовим доповненням до подорожі може стати село Підкамінь із його оборонним монастирем та містичним 16-метровим Чортовим каменем, що створюють неповторну атмосферу давнини.

Для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку на двох колесах, у регіоні вже існують перевірені шляхи. Одним із найпростіших та найпопулярніших варіантів є поїздка до Брюховичів, яку легко продовжити до мальовничого Ясниського кар'єру з його бірюзовою водою та унікального ведмежого притулку "Домажир".