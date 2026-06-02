Официальный запуск этого уникального маршрута запланирован на 10 июня 2026 года, говорится на сайте Львовской ОГА. Новая инициатива призвана популяризировать активный отдых и открыть для путешественников историческую архитектуру региона с совершенно нового ракурса.

Какие замки объединит новый туристический маршрут "ВелоПодкова"?

Новый 58-километровый путь будет пролегать по живописным дорогам так называемой "Золотой подковы" Львовщины. Велосипедисты смогут проехать мимо три легендарные замки, каждый из которых имеет богатую историю и уникальную архитектуру:

Золочевский замок;

Подгорецкий замок;

Олесский замок.

Организаторы отмечают, что маршрут проложен преимущественно тихими локальными автодорогами средне-волнистой местности. Это позволит путешественникам наслаждаться невероятными пейзажами.

Новый веломаршрут будет пролегать мимо величественных замков Львовщины / Фото с сайта Львовской ОГА

Как подготовиться к открытию "ВелоПодковы" и что ждет участников?

Для участия в презентационном заезде, который состоится в день открытия, организаторы советуют подготовиться заранее. Поскольку маршрут имеет средний уровень сложности, участникам понадобится базовая физическая подготовка и выносливость. Обязательными требованиями для велосипедистов является наличие исправного велосипеда, защитного шлема и достаточного запаса питьевой воды.

В день официальной презентации участники проедут часть "ВелоПодковы" длиной около 36 километров. Старт запланирован на 11:00 у подножия музея-заповедника "Золочевский замок" в городе Золочев на улице Тернопольской, 1.

Во время путешествия участников ждет не только созерцание архитектурных памятников, но и отдых в уютной локации. В частности, запланирован привал в рекреационном экопространстве в селе Грабово, а финишная точка первого заезда расположена непосредственно возле Подгорецкого замка.

Олесский и Золочевский замки являются хорошо известными историческими жемчужинами, которые привлекают тысячи путешественников. Однако рядом с ними расположены другие атмосферные локации, которые часто остаются без внимания туристов.

Какие еще локации стоит увидеть на Львовщине?

Отличным дополнением к путешествию может стать село Подкамень с его оборонным монастырем и мистическим 16-метровым Чертовым камнем, создающим неповторимую атмосферу древности.

Для тех, кто предпочитает активный отдых на двух колесах, в регионе уже существуют проверенные пути. Одним из самых простых и популярных вариантов является поездка в Брюховичи, которую легко продолжить до живописного Ясниского карьера с его бирюзовой водой и уникального медвежьего приюта "Домажир".