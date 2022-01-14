Великий розпродаж у LOT: куди можна полетіти з України й за скільки

Польська авіакомпанія LOT анонсувала великий новорічний розпродаж квитків. Полетіти можна з різних міст України до міст Польщі, Азії та Америки.

Забронювати квитки можна на сторінці розпродажу. Також радимо скористатися пошуковиками типу avia.lowcost.ua, skyscanner та kiwi.

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Розпродаж квитків у LOT: акційні напрямки й тарифи

Рейси до Польщі

Пропозиція поширюється на рейси:

з 1 лютого по 26 березня 2022 року – Львів – Зелена Гура;

з 1 лютого по 31 травня 2022 року – Бидгощ, Гданськ, Краків, Катовіце, Люблін, Познань, Ряшів, Ольштин, Варшава та Вроцлав;

за винятком: 14– 20 квітня 2022 року та 29 квітня – 4 травня 2022 року.

Ціна за переліт в обидва боки з Києва стартує від 2 045 гривень (до Варшави), квитки за іншими напрямками обійдуться від 2 725 гривень. Зі Львова – від 1 225 гривень (до Зелена Гура) до 2 589 гривень, а з Одеси квитки дещо дорожчі – найдешевше полетіти до Варшави – 2 385 гривень, решта квитків – 3 065 гривень.

Рейси до Азії

Пропозиція поширюється на рейси: з 15 лютого по 31 травня 2022 року – Нур-Султан (Астана);

з 20 лютого по 28 березня, 30 жовтня по 10 грудня 2022 року – Коломбо;

з 1 квітня по 30 липня 2022 року – Делі.

Полетіти за кожним з цих напрямків можна з Києва, Львова та Одеси за цінами: 9 255 гривень (Нур-Султан), 13 355 гривень (Коломбо), 10 895 гривень (Делі).

Рейси до Північної Америки

Пропозиція поширюється на рейси: з 1 лютого по 30 червня 2022 року – Чикаго, Маямі, Нью-Йорк, Торонто;

з 27 березня по 30 червня 2022 року – Лос-Анджелес. Квитки в обидва боки з міст України від 11 715 гривень (Нью-Йорк, Торонто) до 14 445 гривень (Лос-Анджелес). До Маямі та Чикаго можна полетіти за 13 075 гривень. А ви знали Ryanair скасував до березня 7 рейсів з України: перелік напрямків Базовий тариф авіакомпанії LOT на рейсах в Польщу передбачає перевезення двох одиниць ручної поклажі: велика 55х40х23 сантиметрів й вагою 8 кілограмів та маленька сумочка. Також включено харчування на борту літака та преміальні милі Star Alliance!

Щодо далекомагістральних рейсів, то квитки передбачають також зареєстрований багаж та харчування.

Розпродаж триватимевключно та поширюється на рейси з вильотом із Києва, Львова, Одеси та Харкова!