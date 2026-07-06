У Великій Британії вперше відкриють підземні тунелі, вік яких перевищує 250 років

Музей скла у британському місті Стаурбридж вперше відкриє для громадськості старовинні підземні тунелі. Тут на туристичнів чекають цікаві маршрути, доповнені засобами віртуальної реальності, які розкажуть історію скловиробництва.

Вік історичних тунелів перевищує 250 років. Вони стануть частиною масштабної реконструкції Музею скла. Про це розповідає Independent.

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Що відомо про старовинні тунелі у Великій Британії, у які зможуть потрапити туристи?

У минулому ці тунелі використовували склодуви – майстри, що виготовляють унікальні скляні вироби шляхом ручного видування з розплавленої маси. У тунелях вони зберігали матеріали та готові скляні вироби, які вимагали підтримання необхідної температури. Нині тунелі облаштували для відвідувачів – додали освітлення, покращили доступ і навігацію.

У Музеї скла туристи можуть дізнатися 400-річну історію склоробства та побачити високу цегляну піч, у якій виготовляли скляні вироби. Такі печі є абсолютно унікальними, адже до наших часів у Великій Британії їх збереглося лише чотири.



Будівля, у якій виготовляли скляні вироби / Фото Raj Patel

На території музею є велика експозиція старовинних келихів, ваз, свічників тощо, також зберігаються вироби сучасних художників-склодувів.

Зауважимо, що тунелі відкриють для відвідувачів для того, щоб залучити більше туристів у регіон і дати поштовх місцевій економіці. Наразі точна дата відкриття невідома.



Вироби у музеї / Фото Jean Paskell

Що ще нового у туризмі?

На тлі аномальної спеки у Європі популярності серед туристів набирають північні напрямки. Все більше людей замість того, щоб пектися під сонцем у Барселоні чи Ніцці, обирають відпустку у Стокгольмі або Осло. Тут погода значно комфортніша, а тому можна багато гуляти і дихати на повні груди. Найпопулярнішим містом серед туристів став Гетеборг у Швеції.

Водночас досвідчений мандрівник, який живе у Франції, відвідав понад 40 країн Європи і назвав чотири, які його справді здивували. Він розповів, що популярні серед туристів країни вже не добре знайомі, а щоб відчути нові враження, варто їхати у маловідомі куточки. Цікаво, що до його списку потрапила сусідня Польща. Особливо мандрівнику сподобалися Познань, Гданськ і Татри.