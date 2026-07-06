Возраст исторических туннелей превышает 250 лет. Они станут частью масштабной реконструкции Музея стекла. Об этом сообщает Independent.

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Что известно о старинных туннелях в Великобритании, в которые смогут попасть туристы?

В прошлом эти туннели использовали стеклодувы – мастера, изготавливающие уникальные стеклянные изделия путем ручного выдувания из расплавленной массы. В туннелях они хранили материалы и готовые стеклянные изделия, которые требовали поддержания необходимой температуры. Сейчас туннели обустроили для посетителей – добавили освещение, улучшили доступ и навигацию.

В Музее стекла туристы могут узнать 400-летнюю историю стекольного дела и увидеть высокую кирпичную печь, в которой изготавливали стеклянные изделия. Такие печи являются абсолютно уникальными, ведь до наших дней в Великобритании их сохранилось всего четыре.



Здание, в котором изготавливали стеклянные изделия / Фото Raj Patel

На территории музея представлена обширная экспозиция старинных бокалов, ваз, подсвечников и т. д., а также хранятся изделия современных художников-стеклодувов.

Отметим, что туннели откроют для посетителей с целью привлечь больше туристов в регион и дать импульс местной экономике. На данный момент точная дата открытия неизвестна.



Изделия в музее / Фото Jean Paskell

Что еще нового в туризме?

На фоне аномальной жары в Европе популярность среди туристов набирают северные направления. Все больше людей вместо того, чтобы жариться под солнцем в Барселоне или Ницце, выбирают отпуск в Стокгольме или Осло. Здесь погода гораздо комфортнее, а потому можно много гулять и дышать полной грудью. Самым популярным городом среди туристов стал Гетеборг в Швеции.

В то же время опытный путешественник, проживающий во Франции, посетил более 40 стран Европы и назвал четыре, которые его действительно удивили. Он рассказал, что популярные среди туристов страны уже не представляют ничего нового, а чтобы получить новые впечатления, стоит отправляться в малоизвестные уголки. Интересно, что в его список попала соседняя Польша. Особенно путешественнику понравились Познань, Гданьск и Татры.