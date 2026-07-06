Вік історичних тунелів перевищує 250 років. Вони стануть частиною масштабної реконструкції Музею скла. Про це розповідає Independent.

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Що відомо про старовинні тунелі у Великій Британії, у які зможуть потрапити туристи?

У минулому ці тунелі використовували склодуви – майстри, що виготовляють унікальні скляні вироби шляхом ручного видування з розплавленої маси. У тунелях вони зберігали матеріали та готові скляні вироби, які вимагали підтримання необхідної температури. Нині тунелі облаштували для відвідувачів – додали освітлення, покращили доступ і навігацію.

У Музеї скла туристи можуть дізнатися 400-річну історію склоробства та побачити високу цегляну піч, у якій виготовляли скляні вироби. Такі печі є абсолютно унікальними, адже до наших часів у Великій Британії їх збереглося лише чотири.



Будівля, у якій виготовляли скляні вироби / Фото Raj Patel

На території музею є велика експозиція старовинних келихів, ваз, свічників тощо, також зберігаються вироби сучасних художників-склодувів.

Зауважимо, що тунелі відкриють для відвідувачів для того, щоб залучити більше туристів у регіон і дати поштовх місцевій економіці. Наразі точна дата відкриття невідома.



Вироби у музеї / Фото Jean Paskell

Що ще нового у туризмі?

На тлі аномальної спеки у Європі популярності серед туристів набирають північні напрямки. Все більше людей замість того, щоб пектися під сонцем у Барселоні чи Ніцці, обирають відпустку у Стокгольмі або Осло. Тут погода значно комфортніша, а тому можна багато гуляти і дихати на повні груди. Найпопулярнішим містом серед туристів став Гетеборг у Швеції.

Водночас досвідчений мандрівник, який живе у Франції, відвідав понад 40 країн Європи і назвав чотири, які його справді здивували. Він розповів, що популярні серед туристів країни вже не добре знайомі, а щоб відчути нові враження, варто їхати у маловідомі куточки. Цікаво, що до його списку потрапила сусідня Польща. Особливо мандрівнику сподобалися Познань, Гданськ і Татри.