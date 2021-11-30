Велика Британія змінила правила в'їзду для українців

Уряд Великої Британії змінює правила в'їзду для туристів з України через стрімке поширення штаму Омікрон. Нові правила діятимуть з 30 листопада 2021 року.

Про це розповіли на офіційній сторінці Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Що відомо про зміни – далі.

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Що відомо про нові умови в'їзду до Великої Британії

Всі подорожуючі до Великої Британії мають зробити по прибуттю PCR-тест на COVID-19 упродовж 2-х днів. До отримання негативного результату, туристи повинні перебувати на самоізоляції; В магазинах та громадському транспорті обов’язковим є використання масок; Всі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом Омнікрон, попри свій статус вакцинації, повинні обов’язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace.

Відомо, що уряд країни планує переглянути ці рекомендації через 3 тижні.

, що прийнятним статусом вакцинації з метою в’їзду в Англію визнається вакцинація повним курсом препаратівта

Раніше Велика Британія додала Південну Африку до "червоного списку". Це означає, що туристи, які повернулися з цієї країни, будуть відслідковуватися. Їм запропонують пройти тестування, щоб уникнути появи нового штаму в країні.

Що відомо про COVID-19 у Великій Британії: