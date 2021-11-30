Об этом рассказали на официальной странице Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что известно об изменениях – далее.
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Что известно о новых условиях въезда в Великобританию
- Все путешественники в Великобританию должны сделать по прибытии PCR-тест на COVID-19 в течение 2-х дней.
- До получения отрицательного результата, туристы должны находиться на самоизоляции;
- В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно использовать маску;
- Все, кто потенциально мог контактировать с людьми с вирусом Омникрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.
Известно, что правительство страны планирует пересмотреть эти рекомендации через 3 недели.
Ранее Великобритания добавила Южную Африку в "красный список". Это означает, что вернувшиеся из этой страны туристы будут отслеживаться. Им предложат пройти тестирование во избежание появления нового штамма в стране.
Что известно о COVID-19 в Великобритании:
- Согласно данным Worldometer, по состоянию на 30 ноября в Великобритании инфицировалось 10 189 059 человек;
- 9 025 773 – выздоровели;
- сейчас здесь зафиксировано 1 018 476 новых случаев заражения.