Об этом рассказали на официальной странице Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что известно об изменениях – далее.

Интересно 5 непопсовых мест, где можно забыть обо всем и перезагрузиться

Что известно о новых условиях въезда в Великобританию

  1. Все путешественники в Великобританию должны сделать по прибытии PCR-тест на COVID-19 в течение 2-х дней.
  2. До получения отрицательного результата, туристы должны находиться на самоизоляции;
  3. В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно использовать маску;
  4. Все, кто потенциально мог контактировать с людьми с вирусом Омникрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Известно, что правительство страны планирует пересмотреть эти рекомендации через 3 недели.

Ранее Великобритания добавила Южную Африку в "красный список". Это означает, что вернувшиеся из этой страны туристы будут отслеживаться. Им предложат пройти тестирование во избежание появления нового штамма в стране.

Что известно о COVID-19 в Великобритании:

  • Согласно данным Worldometer, по состоянию на 30 ноября в Великобритании инфицировалось 10 189 059 человек;
  • 9 025 773 – выздоровели;
  • сейчас здесь зафиксировано 1 018 476 новых случаев заражения.