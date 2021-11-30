Про це розповіли на офіційній сторінці Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Що відомо про зміни – далі.

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Що відомо про нові умови в'їзду до Великої Британії

  1. Всі подорожуючі до Великої Британії мають зробити по прибуттю PCR-тест на COVID-19 упродовж 2-х днів.
  2. До отримання негативного результату, туристи повинні перебувати на самоізоляції;
  3. В магазинах та громадському транспорті обов’язковим є використання масок;
  4. Всі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом Омнікрон, попри свій статус вакцинації, повинні обов’язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace.

Відомо, що уряд країни планує переглянути ці рекомендації через 3 тижні.

Раніше Велика Британія додала Південну Африку до "червоного списку". Це означає, що туристи, які повернулися з цієї країни, будуть відслідковуватися. Їм запропонують пройти тестування, щоб уникнути появи нового штаму в країні.

Що відомо про COVID-19 у Великій Британії:

  • Згідно з даними Worldometer, станом на 30 листопада у Великій Британії інфікувалося 10 189 059 осіб;
  • 9 025 773 – видужали;
  • зараз тут зафіксовано 1 018 476 нових випадків зараження.