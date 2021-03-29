Місто мене загартувало, – Яніна Соколова відверто про дитинство у Запоріжжі

Джерело:Ukraїner
Запоріжжя – індустріальне місто, відоме завдяки потужній Дніпровській ГЕС. Багатьох приваблює сюди й осередок українського козацтва XVI – XVIII століть, острів Хортиця. Саме у цьому обласному центрі народилась та дебютувала на телебаченні журналістка Яніна Соколова.
У шоу "Амбасадори" вона поділилась власним баченням міста та разом з командою Ukraїner дізналася, чим живе Запоріжжя тепер.
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"З одного боку, я не розумію, як тут весь цей час жила і мріяла. Й у мене було дуже багато прагнень! Це місто ніби зовсім не моє ідеологічно", – зауважила Соколова.
Але з ним у мене пов'язано стільки крутих спогадів. Воно настільки мене загартувало, що я йому дуже вдячна і дуже його люблю. Тут живуть дуже і дуже сильні духом люди,
– наголосила вона.
"Напевно, дається взнаки козацтво. Втім, мені б дуже хотілося, щоб це місто стало більш українським", – поділилася журналістка.
За словами Соколової, саме у Запоріжжі вона наповнювалась рішучістю і авантюрною енергетикою, що досі веде її по життю.
У травні 2019 року Соколова повідомила, що за останні 7 місяців поборола онкологічну хворобу. Після цього журналістка ініціювала мультимедійний проєкт "Я, Ніна".Довідка. Проєкт має на меті допомогти онкохворим людям усвідомити цінність життя, а також підтримує ініціативи, спрямовані на попередження і боротьбу з онкозахворюваннями.
"Мені здається, що в цьому напрямі ми рухаємося вперед. Принаймні завдяки проєкту люди задумалися: "Яніна! Все було добре, вона ж не подавала ніяких ознак і бац – рак". Страх дуже підштовхує. Люди стали по-іншому ставитися, тому повітря – передусім", – зазначила Соколова.
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Згадуючи дитинство у Запоріжжі, Яніна Соколова характеризує місто як заводське, індустріальне, де важко бути українцем через розмиту ідентичність.
Його створили для відпочинку військових та їхніх родичів, які проїжджають через місто. Центр працює як хостел, де цілодобово чергують волонтери-адміністратори.
"Солдатський привал" у Запоріжжі / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко
Під час стрімкого будівництва, що розпочалося там у 1920 – 1930 роках, архітектори мали можливість проєктувати, експериментувати та створювати новий життєвий простір.
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