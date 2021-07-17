Моторошні красені заполонили Азовське море: вчені пояснюються нашестя медуз

У Азовському морі вже певний час спостерігають нашестя медуз. Відпочивальники скаржаться, що зайти у воду майже не можливо. Проте науковці запевняють, що така ситуація – абсолютно природна для водойми та її мешканців.

Вони рекомендують власникам баз відпочинку стримувати медуз за допомогою установки бар'єрних сіток. Оскільки через унеможливлення заходити у море частина українців достроково припиняють відпустки на узбережжі.

Актуально Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні

Чому медуз побільшало: відповідь науковців

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснюють, що поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням чисельності їх в Чорному морі. В Азовське море вони потрапляють через Керченську протоку навесні.

Додатково: через зміни у кліматі. Азовське море наближається до Чорного за показниками солоності води. До того ж досить теплі зими можуть сприяти успішній зимівлі навіть теплолюбних медуз. І це при тому, що кількість медуз за 30 років зменшилась у 700 разів!

Фахівці зазначили, що в Азовському морі є 2 види медуз – корнерот і аурелія або медуза вухата. Вони можуть завдати шкоди здоров'ю людини через опіки. Крім того, медузи – також хижаки, які є потужними конкурентами цінних промислових риб, бо споживають планктон.