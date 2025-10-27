Ми підготували цікаву підбірку вбиралень, які вас точно здивують. Деякі з них виглядають так неймовірно, що важко повірити, що вони справді існують і доступні для громадського користування. Щоб дізнатись більше деталей, читайте нашу статтю від 24 Канала з посиланням на USA Today.

Які існують незвичайні вбиральні світу?

Почнемо з вбиральні на горі Шексан у Вашингтоні, США. Тут вітряно, неймовірний гірський краєвид, а сама споруда виглядає як острівець цивілізації серед снігів.

Вашингтон, США / фото Ларрі Блейбергома для USA Today

Інколи не варто обмежувати себе стінами: можна повністю віддатися природі. Туалет посеред болівійської пустелі Силоли ідеально підійде для таких моментів.

Пустеля Силола / фото Lonely Planet

Справжній туристичний досвід дарує екотуалет, захований серед моху та лісової зелені. Його прихисток знаходиться в Британській Колумбії, Канада.

Британська Колумбія, Канада / фото Ларрі Блейбергома для USA Today

Вид з туалету в буддійському монастирі Тіксі в Ладакху, Індія, настільки вражаючий, що можна годинами просто стояти й милуватися. Тутешня краса змушує забути про все і хочеться залишитися назавжди.

Ладакху, Індія / фото Lonely Planet

В Канаді є вбиральня з автоматичним змивом, де за роботу відповідає Місяць – саме він створює приплив, що приводить все в дію.

Канада / фото british-columbia-canada-super-169

Як пише Boredpanda, це звичайний шкільний туалет в Ісландії з такою чарівною панорамою.

Ісландія / фото Boredpanda

В індустріальному місті Саппоро, Японія, з громадського туалету на верхніх поверхах хмарочоса Sapporo JR Tower відкривається захоплюючий вид, яким можна милуватися годинами.

Саппоро, Японія / фото Boredpanda

І останнім фото на сьогодні буде ще одна чарівна панорама з вбиральні, яка розташована у місті Гуйлінь у Китаї.

Гуйлінь, Китай / фото Boredpanda

Що незвичайного побачити в усьому світі?